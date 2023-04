Matthäus schlägt erneut gegen Kahn zurück

IMAGO/ULMER

Lothar Matthäus hat "immer wieder Reibereien" mit dem FC Bayern

Lothar Matthäus hat sich gegen die Vorwürfe von Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern gewehrt.

"Wenn ich jemanden der Lüge bezichtigt hätte, dann würde ich auch dazu stehen. Habe ich aber nicht. Ich glaube, dass die Aussagen der Bayern-Bosse hinsichtlich der zeitlichen Abfolge bei der Trennung von Julian Nagelsmann und der Verpflichtung von Thomas Tuchel nicht ganz korrekt wiedergegeben wurden", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Kahn habe ihn "zum stillosen Chefankläger des deutschen Fußballs erklärt", wetterte Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 und Kahn hatten sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund (4:2) einen verbalen Schlagabtausch vor laufender Kamera geliefert. Später führten die früheren Münchner Teamkollegen ihren Disput mit Hilfe von weiteren Äußerungen in den Medien fort.

"Ich werde mich in meiner Art nicht verbiegen lassen", kündigte Matthäus an. "Ich behaupte, dass ich die Bayern korrekt beurteile. Sie beschweren sich jedoch immer nur, wenn ich kritisch bin."

Es gebe "immer wieder Reibereien" mit dem FC Bayern, erklärte der 62-Jährige weiter. "Ich versuche seit Jahren objektiv sowohl die Bayern als auch andere Vereine zu analysieren. So neutral wie möglich."

"Mehr Geschäft als Gefühl" beim FC Bayern?

Seinen Job als TV-Experte mach er "so gut ich kann", stellte Matthäus klar, "mit Herzblut und Leidenschaft. Genauso wie Oliver den als Bayern-Chef. Dass der Klub das Mia-san-mia mit Füßen tritt, war vielleicht etwas zu harsch von mir formuliert. Aber ich höre seit längerer Zeit immer wieder, dass die Nestwärme früher mehr gelebt wurde."

Auch beim FC Bayern sei es inzwischen "mehr Geschäft als Gefühl", schrieb Matthäus. "Das ist auch ganz normal, denn die Welt, der Fußball und die Arbeit in einem so großen Verein haben sich verändert."

Mit Kahn müsse er sich trotz der jüngsten Vorfälle "nicht groß versöhnen oder in den Arm nehmen", so Matthäus. "Von meiner Seite aus ist alles in Ordnung und wenn ich ihn das nächste Mal sehe, gebe ich ihm respektvoll wie immer die Hand."