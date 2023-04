Geheim-Klausel bei Hertha-Star geleakt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Stevan Jovetic (l.) muss Hertha BSC im Sommer wohl verlassen

Angreifer Stevan Jovetic hat angesichts seines auslaufenden Vertrags wohl keine Zukunft über den Sommer hinaus bei Hertha BSC.

Zwar bestätigte die Alte Dame bei Jovetics Verpflichtung im Sommer 2021 eine Option für eine Verlängerung seines Kontrakts. Dass diese aktiviert wird, ist laut "Bild" aber ausgeschlossen.

Denn: Der geheimen Vertragsklausel zufolge hätte der 33 Jahre alte Nationalspieler Montenegros für eine automatische Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Berliner Bundesligisten während seines zweijährigen Gastspiels 60 Prozent der Liga-Spiele über mindestens 45 Minuten bestreiten müssen.

Diese Zielmarke ist für Jovetic bei Hertha BSC im weiteren Saisonverlauf jedoch nicht mehr zu erreichen. Zu häufig fehlte er, vor allem verletzungsbedingt.

Immer wieder machten ihm in den vergangenen Monaten Wadenprobleme zu schaffen. Diese Problemzone stoppte ihn auch zuletzt wieder. Das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag (1:1) verpasst er. Ob er gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) wieder einsatzbereit ist, steht in den Sternen.

In der aktuellen Saison absolvierte Jovetic bislang zwölf Partien in der Bundesliga (zwei Tore, zwei Vorlagen), 2021/2022 waren es 18 (sechs Tore, eine Vorlage) - viel zu wenig, um die Verlängerungsoption zu aktivieren.

Hertha BSC: Zwei Jahre Abstiegskampf für Stevan Jovetic

Jovetic war ablösefrei von der AS Monaco aus der französischen Ligue 1 zu Hertha BSC gewechselt. Zuvor spielte er schon für so illustre Klubs wie Inter Mailand, den FC Sevilla oder Manchester City.

Mit den Berlinern kämpft der Routinier im zweiten Jahr in Folge gegen den Abstieg. In der Vorsaison schaffte Hertha BSC erst in der Relegation im Duell mit dem Hamburger SV (0:1, 2:0) den Klassenerhalt.

Trainer Sandro Schwarz würde gerne auch in der aktuellen Situation auf Jovetic setzen. "Jove kann sich im Dribbling durchsetzen und er hat das Auge für seine Mitspieler. Dazu ist er torgefährlich, wir wissen alle, was wir an ihm haben", schwärmte der Coach zuletzt von dem erfahrenen Profi.