Keine Einigung zwischen Marco Reus und dem BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft aus

Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund bleibt offen. Es soll nach wie vor keine Einigung über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zwischen dem Kapitän und dem BVB geben.

Das berichtet "Sky"-Reporter Sven Westerschulze via Twitter. Demnach habe der BVB in den Gesprächen mit Reus zwar ein verbessertes Angebot abgegeben und auch die Spieler-Seite habe sich auf den Verein zubewegt. Eine Übereinkunft zwischen den Parteien gibt es demnach aber bislang nicht.

Immerhin: Die Verhandlungen sollen weiterlaufen. Ein Verbleib von Reus bei "seinem" BVB ist also weiter alles andere als ausgeschlossen. Im Raum stehe ein Einjahresvertrag für den Routinier, heißt es.

Der 33-Jährige hatte sich zuletzt klar zu den Schwarz-Gelben bekannt. "Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", sagte er nach dem 6:1 im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln vor der Länderspielpause am "Sky"-Mikrofon.

Aktuell seien die Verhandlungspartner "in Gesprächen“, so Reus weiter. "Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben."

BVB will Marco Reus' Gehalt reduzieren

Ein Knackpunkt in den Gesprächen soll die Gehaltsfrage sein. Der BVB will Reus zukünftig leistungsorientierter bezahlen. Von sechs statt bisher zwölf Millionen Euro pro Jahr für den Top-Verdiener ist die Rede.

Zudem hieß es ursprünglich, Reus poche auf einen Zweijahresvertrag. Dieser scheint inzwischen aber vom Tisch zu sein.

Der gebürtige Dortmunder war 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB zurückgekehrt. 378 Pflichtspiele mit 161 Toren und 120 Vorlagen für den Revierklub stehen bisher in seiner Vita.

Allerdings fiel Reus auch immer wieder verletzungsbedingt aus. Zudem wird ihm eine Schwäche in großen Spielen nachgesagt.

Auch die Zukunft von Mats Hummels beim BVB ist nach wie vor offen. Sein Vertrag läuft ebenfalls aus. Konkrete Gespräche über eine Verlängerung hat es bisher dem Vernehmen nach nicht gegeben.