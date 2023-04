Brandt zögert offenbar bei BVB-Offerte

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Brandts Vertrag beim BVB läuft bis 2024

Borussia Dortmund arbeitet offenbar intensiv daran, den 2024 auslaufenden Vertrag von Julian Brandt zu verlängern. Allerdings soll der zuletzt formstarke BVB-Spielmacher noch zögern - und es in den Verhandlungen einen Knackpunkt geben.

33 Pflichtspiele, neun Treffer, fünf Vorlagen, über Wochen einer der formstärksten Spieler in der Bundesliga: Julian Brandt sammelte zuletzt eine Menge Argumente für eine Zukunft bei Borussia Dortmund über sein Vertragsende 2024 hinaus.

Zwar erlitt der Mittelfeldakteur Anfang März einen Muskelfaserriss und präsentierte sich nach mehrwöchiger Pause im Spitzenspiel beim FC Bayern (2:4) noch nicht wieder in allerbester Verfassung. Für den BVB soll dennoch klar sein, dass er auch in den kommenden Jahren auf Brandt bauen will.

Wie "Sky"-Reporter Sven Westerschulze via Twitter vermeldet, befinden sich beide Parteien bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Die finanziellen Details sollen weitgehend geklärt sein.

Unterschiedliche Positionen gibt es demnach noch in Sachen Laufzeit des neuen Arbeitspapiers. Der BVB stellt sich offenbar eine langfristige Vereinbarung vor. Brandt soll noch zögern, in diese einzuwilligen.

BVB: Premier-League-Interesse an Julian Brandt?

Klar ist: Seine Leistungen in den zurückliegenden Monaten dürfte ihn auf die Einkaufszettel zahlreicher Klubs gebracht haben.

Immer wieder wurde Brandt beispielsweise mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht - immerhin aktueller Tabellenführer der englischen Premier League. Auch in der italienischen Serie A soll es durchaus Bewunderer des 26-Jährigen geben.

Brandt war 2019 für satte 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt, hatte es dort aber lange versäumt, mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen.

Dann folgte die Leistungsexplosion - und darauf womöglich bald die Verlängerung, wenn alle Hürden aus dem Weg geräumt sind.