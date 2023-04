Heiße Wechsel-Spekulationen um Eintracht-Coach Glasner

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner ist noch bis 2024 an Eintracht Frankfurt gebunden

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner steht offenbar ebenfalls auf der Shortlist des FC Chelsea und tritt damit in Konkurrenz zum kürzlich beim FC Bayern gefeuerten Julian Nagelsmann.

Das berichtet neben englischen Medien auch "Bild". Demnach sollen die Blues nach der Trennung von Teammanager Graham Potter am Sonntagabend lediglich drei bis vier Kandidaten für seine Nachfolge in der engeren Auswahl haben - darunter Glasner sowie Nagelsmann, der in der Länderspielpause seinen Hut beim FC Bayern hatte nehmen müssen.

Prikant: Glasner ist angeblich bereits zum zweiten Mal Thema bei Chelsea. Laut "Bild" standen die Blues bereits im Sommer 2022 mit dem 48-Jährigen in Kontakt und fühlten vor, ob er sich einen Wechsel nach London vorstellen könnte. Damals kassierte der Premier-League-Klub jedoch eine Absage von Glasner.

Dieser bestätigte zuletzt Angebote von der Insel, er sie jedoch abgelehnt. "Mein Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß – vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt", sagte Glasner der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

Eintracht Frankfurt: Warum verlängert Oliver Glasner nicht?

Allerdings soll sich der Österreicher derzeit zieren, seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt zu verlängern.

Viele Fragen, zum Beispiel die nach der Zukunft einiger SGE-Leistungsträger, sind aus Glasners Sicht offen. Zudem soll sein Verhältnis zu Sportvorstand Markus Krösche nicht das Beste sein. Auf der Hand liegt auch, dass Glasner bei Chelsea deutlich mehr verdienen könnte als in Frankfurt.

Nagelsmann steht "Bild" zufolge nicht für einen sofortigen Einstieg an der Stamford Bridge zur Verfügung. Der 35-Jährige wolle erst die Trennung vom FC Bayern, den ersten großen Rückschlag in seiner bis dahin so beeindruckenden Trainer-Karriere, aufarbeiten, heißt es.

Tottenham Hotspur, nach dem Aus von Antonio Conte ebenfalls auf Trainersuche, soll Nagelsmann zuletzt bereits abgesagt haben.