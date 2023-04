Ex-Profi des FC Bayern geht auf Reus und Hummels los

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Verloren das Spitzenspiel beim FC Bayern mit dem BVB: Mats Hummels (l.) und Marco Reus

Nach Borussia Dortmunds krachender 2:4-Pleite im Spitzenspiel beim FC Bayern schwinden die Aussichten auf ein spannendes Bundesliga-Titelrennen wieder. Der frühere Münchner Mario Basler lässt kein gutes Haar am BVB - und nimmt vor die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels aufs Korn.

"Wenn du einen Kapitän wie Reus hast, den du in solchen Spielen nicht siehst. Er ist auch kein Kapitän. Es ist kein Spieler, der vorneweg geht, der eine Mannschaft mitzieht, der eine Führungsqualität hat", polterte der Europameister von 1996 in seinem Podcast "Basler ballert".

Mehr noch: "Solange Hummels und Reus noch bei Dortmund spielen, wird Dortmund keine Titel mehr holen. Die Zeit ist vorbei", so Basler.

"Es ist jemand Kapitän bei Borussia Dortmund, der die Binde spazieren trägt, der die Note 6 kriegt in einem Spiel gegen Bayern München. Also mir ist vieles passiert. Aber dass ich in einem Spitzenspiel eine Note 6 bekommen habe - dann hätte man mir die Beine abhacken müssen, wenn das passiert wäre", ätzte Basler weiter in Richtung von Reus, der im Gegensatz zum eingewechselten Hummels gegen den FC Bayern von Beginn an aufgelaufen war.

"Hosen voll" beim BVB gegen den FC Bayern?

Auch zum Vertragspoker zwischen dem BVB und Reus, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, äußerte Basler wenig überraschend eine klare Meinung.

"Wenn ich Marco Reus wäre, dann würde ich sofort unterschreiben. Er will jetzt wohl zwei Jahre oder längere Laufzeit haben. Marco Reus, ich gebe dir den Ratschlag, unterschreibe, weil du keinen anderen Verein mehr finden wirst mit 35", so der 54-Jährige.

Mit Blick auf die BVB-Niederlage in München sieht Basler auch eine psychologische Komponente. "Sie haben immer die Hosen voll, wenn sie in das Stadion kommen, wenn sie die Bayern-Spieler sehen, scheißen sie sich in die Hose. Sie hätten ja auch fünf, sechs, sieben Stück kriegen können, wenn Bayern ganz normal weiter spielt."

Es sei letztlich "einfach nur noch traurig", wie der BVB sich trotz seiner guten Ausgangsposition als Tabellenführer vor der Partie in der Allianz Arena verkauft habe, sagte Basler.