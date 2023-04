"Weltklasse" oder "dünnhäutig"? Heiße Debatte um FC Bayern

IMAGO/ULMER

Beim Thema FC Bayern uneins: Oliver Kahn (M.) und Lothar Matthäus (l.)

Im Vorfeld des Bundesliga-Krachers zwischen dem FC Bayern und dem BVB gerieten der Münchner Vorstandsboss Oliver Kahn und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vor laufenden Kameras heftig aneinander. Zwei frühere FCB-Stars sind uneins, wer als Sieger aus dem Wortduell hervorgegangen ist.

Rund um den FC Bayern ist eine heiße Debatte entbrannt, was das Klubmotto "Mia san Mia" eigentlich bedeuten soll. Lothar Matthäus hatte im Zuge der Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann davon gesprochen, das vielzitierte Credo bei seinem früheren Arbeitgeber nicht mehr zu spüren, wofür er von FCB-Boss Oliver Kahn vor dem BVB-Spiel heftigen Gegenwind erhielt.

Auch in den folgenden Tagen gossen beide Seiten immer wieder Öl ins Feuer, auch Kahns Führungskollegen schalteten sich in den Zwist ein.

Mehr dazu: Matthäus schlägt erneut gegen Kahn zurück

Wer letztlich im Recht war, darüber herrscht allgemein Uneinigkeit. Auch die früheren Bayern-Profis Markus Babbel und Mario Basler vertreten höchst unterschiedliche Meinungen.

Zwist beim FC Bayern: Rückendeckung und Kritik für Kahn

"Oliver Kahn fand ich da Weltklasse. So kennt man den FC Bayern. Das ist dieses "Mia san Mia". Der Verein wird angegriffen und - egal wer es ist - da wird zurückgeschossen! Das hat Oliver Kahn in meinen Augen hervorragend gemacht. Ich fand es klasse, wie er da aus den Puschen kam und sich gewehrt hat", betonte Babbel am Montag in der "ran Bundesliga Webshow".

Er habe keine Ahnung, was Matthäus "da unter 'Mia san Mia' versteht", ergriff der 50-Jährige Partei für Ex-Mitspieler Kahn.

Basler wiederum missfiel die gereizte Reaktion des Rekordmeisters. "Sie sind halt immer alle schnell gleich beleidigt. Auch in diesen Positionen müssen sie mit Kritik umgehen können. Das mögen sie nicht. Das wird dann irgendwann langweilig", so der ehemalige Mittelfeldspieler in seinem Podcast "Basler ballert".

Seine klare Forderung: "Der FC Bayern oder Oliver Kahn müssen auch mal das Dünnhäutige ein bisschen ablegen in diesem Geschäft."