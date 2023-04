BVB-Aus? Insider gibt Reus-Prognose ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus' Vertrag beim BVB läuft aus

Nach wir vor ist ein Verbleib von Marco Reus bei Borussia Dortmund nicht in trockenen Tüchern. Ein Insider meint aber, die Tendenz beim BVB-Kapitän, dessen Vertrag ausläuft, zu kennen.

"Es sieht so aus, dass man sich in den nächsten Tagen um Ostern herum annähert. Die Tendenz geht bei Reus weiterhin klar in Richtung Verlängerung. Ich glaube schon, dass er Einsicht zeigt und das ihm angebotene eine Jahr annehmen wird", sagte "Sport1"-Reporter Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche" mit Blick auf die Vertragsverhandlungen zwischen den beiden Parteien.

Zuvor hatte "Sky" berichtet, die Reus-Seite und der BVB seien zuletzt aufeinander zugegangen. Angeblich winkt dem 33-Jährigen zukünftig nur noch ein Jahresgehalt in Höhe von rund sechs Millionen Euro. Bisher kassierte Reus als Top-Verdiener im BVB-Kader satte zwölf Millionen Euro. "An diese Dimensionen kommt er nicht mehr ran", mutmaßte Berger.

Reus sei in Dortmund aber eine "Identifikationsfigur und seine Trikots sind der Verkaufsschlager, das ist das eine", so der BVB-Experte. "Auf der anderen Seite kann Marco Reus Spiele immer noch alleine entscheiden. Wichtig ist, wie am Ende die Modalitäten aussehen, die Laufzeit, das Gehalt."

BVB: Leistung von Marco Reus gegen den FC Bayern "sehr enttäuschend"

Keinen Meinungsumschwung in Sachen Vertragsverlängerung soll es innerhalb der BVB-Führungsetage nach Reus' schwachem Auftritt im Spitzenspiel beim FC Bayern gegeben haben.

"Die Leistung war sehr enttäuschend. Als Führungsspieler und Kapitän kann man mehr von Reus erwarten. Er bleibt fußballerisch absolut begnadet und hat in der Kabine ein sehr hohes Standing. Aber in den Alles-oder-nichts-Spielen ist er am Ende einfach zu wenig da", urteilte Berger dennoch.

Auch von anderen vermeintlichen BVB-Führungsspielern wie Emre Can oder dem eingewechselten Mats Hummels sei bei der 2:4-Demontage in München aber "kein richtiges Aufbäumen" gekommen, sagte der Journalist.