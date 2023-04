Geheimer Transferplan des BVB enthüllt

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Die BVB-Bosse denken offenbar über die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers nach

Noch ist unklar, wie die Mannschaft des BVB in der kommenden Saison aussehen wird. Vor allem in der Defensive deuten sich aber einige Veränderungen an. Einem Bericht zufolge ist bei den Dortmunder Bossen daraus ein neuer Transferplan entstanden.

Ende Juni könnte die zweite Ära von Mats Hummels beim BVB enden. Der Vertrag des 34-Jährigen beim Bundesligisten läuft aus, zuletzt deutete nicht mehr allzu viel auf eine Verlängerung hin. Seinen Stammplatz in Schwarz-Gelb hat der Routinier ohnehin längst verloren.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" ist es daher "gut möglich", dass sich die Borussia in der Sommerpause nach einem neuen Innenverteidiger umschauen wird.

Hinter den gesetzten Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verfügt der Kader derzeit nur noch über zwei weitere gelernte zentrale Abwehrspieler: Wechselkandidat Hummels und Youngster Soumaïla Coulibaly. Letzterer hat sich bislang allerdings kaum für Einsätze im Profiteam empfehlen können.

BVB: Neuzugang wäre wohl Backup hinter Süle und Schlotterbeck

Da Trainer Edin Terzic wohl auch in Zukunft auf ein System mit Viererkette vertrauen wird, würde sich ein möglicher Abwehr-Neuzugang zunächst hinter Süle und Schlotterbeck anstellen müssen.

Entsprechend fraglich ist, ob der BVB bereit wäre, für einen Backup in oberste Regal zu greifen und eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich zu berappen. Schließlich gibt es erheblich größere Baustellen im Kader der Westfalen.

Am vergangenen Wochenende durfte Hummels derweil nochmal in einem ganz großen Spiel für die Dortmunder ran. Nach Schlotterbecks Verletzung wurde der frühere Nationalspieler schon im ersten Durchgang des Duells mit dem FC Bayern eingewechselt.

Auch Joker Hummels konnte die letztlich deutliche 2:4-Pleite in München aber nicht mehr verhindern. Es bleibt abzuwarten, ob es sein letzter Einsatz im deutschen Klassiker war.