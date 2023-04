Bericht: Füllkrug "automatisch" Kandidat beim FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Könnte Werder Richtung FC Bayern verlassen: Niclas Füllkrug

In den vergangenen Monaten hat Niclas Füllkrug eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Der Stürmer von Aufsteiger Werder Bremen ist nicht nur Führender der Bundesliga-Torjägerliste, sondern mittlerweile auch fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Nun wird der 30-Jährige erneut mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Ohne die Tore von Niclas Füllkrug würde Werder Bremen in der Bundesliga wohl kaum im Tabellenmittelfeld stehen. 15 Treffer hat der Angreifer bislang erzielt, hinzu kommen fünf Vorlagen.

Bundestrainer Hansi Flick honorierte die Leistungen des Spätstarters im Winter, als er ihn mit zur WM nach Katar nahm. Dort war Füllkrug einer der wenigen Lichtblicke im deutschen Team.

Kaum verwunderlich wird der kopfballstarke Goalgetter mittlerweile regelmäßig bei anderen Klubs gehandelt. Auch beim FC Bayern war sein Name zwischenzeitlich im Gespräch.

Passend dazu berichtete "Sky" am Montagabend, dass sich Füllkrug bereits auf einen Abschied aus Bremen festgelegt haben soll. Der interessierte Serie-A-Klub FC Turin entspreche jedoch nicht seinen Vorstellungen.

Niclas Füllkrug "automatisch Kandidat beim FC Bayern"?

Die Münchner "tz" mutmaßt derweil, dass der Torjäger "automatisch ein Kandidat beim FC Bayern" ist, da er momentan mit Abstand der beste deutsche Stürmer sei. Und diesen würde man in München von jeher für sich beanspruchen.

Bei Werder ist Füllkrug noch bis 2025 vertraglich gebunden, die Ablöseforderungen der Hanseaten liegen angeblich zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Nach außen hin hielt sich der erfahrene Offensivspieler bisher mit Kommentaren zu seiner Zukunft zurück. Erst soll der Klassenerhalt mit dem SVW unter Dach und Fach gebracht werden.

Fraglich bleibt derweil, ob Füllkrug in München überhaupt an Eric Maxim Choupo-Moting vorbeikäme. Nach dem Abgang von Superstar Robert Lewandowski erlebt der 34-Jährige seinen dritten Frühling an der Säbener Straße.