"Abgekartetes Spiel"? VfB-Boss rechtfertigt Trainer-Wechsel

Fabian Wohlgemuth hat den zeitlichen Ablauf des Trainerwechsels beim VfB Stuttgart erläutert

Sebastian Hoeneß ist nach Pellegrino Matarazzo, Michael Wimmer und Bruno Labbadia der bereits vierte Trainer, der den kriselnden Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart vor dem Abstieg retten woll. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wehrte sich auf der Pressekonferenz am Dienstag gegen Vorwürfe, die Einigung mit dem neuen Trainers sei zu schnell über die Bühne gegangen.

Der VfB Stuttgart hat die Entlassung von Bruno Labbadia und die Einstellung von dessen Nachfolger Sebastian Hoeneß am Montagnachmittag in einem Rutsch abgewickelt. Hoeneß, zuletzt in der Bundesliga zwischen 2020 und 2022 bei der TSG Hoffenheim tätig, unterschreibt bis 2025.

Ging der Wechsel von Labbadia zu Hoeneß zu schnell über die Bühne? Handelt der VfB etwa aus einer Kurzschlussreaktion heraus? Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wehrte sich am Dienstagmittag auf der ersten Pressekonferenz mit dem neuen Trainer entschieden gegen diese Darstellung.

"Wenn es zu lange dauert, dann ist es eine Hängepartie. Wenn es aber schnell geht, dann ist es ein abgekartetes Spiel. Wir haben mit allen Beteiligten Gespräche geführt und deswegen war es auch eine respektvolle Trennung", so Wohlgemuth.

VfB Stuttgart glaubte noch an Trendwende unter Labbadia

Anders als etwa der FC Bayern, der die Freistellung von Julian Nagelsmann und die Präsentation von Thomas Tuchel in der Länderspielpause vollzog, hätten die Stuttgarter "bewusst" erst jetzt reagiert.

"Erst einmal sind wir der Meinung, dass wir mit einer inkonstanten Personalpolitik nicht weiterkommen und deswegen haben wir von Spiel zu Spiel die Lage neu bewertet und erörtert, dass wir uns gemeinsam die Chance geben. Wir haben auf eine Trendumkehr gehofft", sagte der Sportdirektor mit Blick auf die 0:3-Pleite am vergangenen Wochenende bei Union Berlin.

Vorstandschef Alexander Wehrle fügte hinzu, die Entscheidung, Bruno Labbadia zu entlassen, sei noch am Samstag gefallen. "Nach der Analyse haben wir uns relativ schnell mit Sebastian getroffen und intensiv unterhalten", so Wehrle, der die Entscheidung dann dem Präsidialausschuss vorgelegt habe.