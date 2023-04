Nächster Top-Klub denkt über Nagelsmann-Verpflichtung nach

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll das Interesse von Paris Saint-Germain geweckt haben

Die Liste der Klubs, die sich mit einer Verpflichtung von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beschäftigen, wird immer länger. Jüngster Neuzugang: Paris Saint-Germain. Die Franzosen sind angeblich schon auf der Suche nach einem neuen Coach. Zwar ist der Deutsche nicht der Top-Kandidat, auf der äußerst prominenten Shortlist soll er aber stehen.

Nachdem Julian Nagelsmann in den letzten Tagen vor allem mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde, bringt "RMC" mit Paris Saint-Germain nun einen weiteren früheren Tuchel-Klub als mögliche Anlaufstelle für den Ex-Bayern-Trainer ins Gespräch.

Nagelsmanns Name wird vor allem deswegen gehandelt, weil Christophe Galtier bei PSG keine Zukunft hat. "Le Parisien" und "RMC" berichten übereinstimmend, dass der aktuelle Trainer der Star-Truppe um Mbappé, Messi und Neymar seinen Job sogar schon vor dem Saisonende verlieren könnte. Spätestens im Juni sei aber fast sicher Schluss, heißt es.

Große Konkurrenz vor den Ex-Bayern-Trainer

Julian Nagelsmann wird von den katarischen Klubchefs dem Bericht zufolge sehr geschätzt und als "junger, emotionaler und ambitionierter" Trainer betrachtet. Dass er sich mit den Bayern gegen PSG in der Champions League durchsetzte, sollen die Scheichs durchaus aufmerksam zur Kenntnis genommen haben.

Weil der 35-Jährige noch zur jungen und eher unerfahrenen Garde gehört, soll es aber noch Zweifel geben. Angeblich sind sich die Verantwortlichen nicht sicher, ob Nagelsmann eine Kabine wie die von PSG managen kann - vor allem mit Blick auf die Vorkommnisse in München. Die anderen Namen auf der Shortlist sind auch aus diesem Grund noch prominenter. Antonio Conte, José Mourinho und Luis Enrique werden genannt.

Als Top-Favorit gilt aber nach wie vor ein anderer Fußballlehrer: Zinédine Zidane. Mit ihm standen die Pariser schon im letzten Sommer in Kontakt. Geht es nach ihrem Wunsch, so übernimmt "Zizou" das Team im kommenden Sommer. Sein Name werde in der Chefetage "einstimmig" genannt, berichtet "RMC".