Keine Roma-Fans in Rotterdam erlaubt

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

AS Rom-Fans nicht in Rotterdam zugelassen

Auch das Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Rom am 13. April findet ohne Auswärtsfans statt.

"Die UEFA hat Feyenoord angewiesen, keine Tickets an Rom-Fans zu verkaufen", teilte der niederländische Erstligist am Dienstag mit. Zuvor hatten italienischen Behörden bereits Feyenoord-Fans für das Rückspiel am 20. April in Rom ausgeschlossen.

Die Fans beider Klubs verbindet seit Jahren eine Rivalität. Einige hundert Feyenoord-Anhänger hatten im Februar 2015 vor dem Europa-League-Spiel gegen die Roma randaliert. Der berühmte Barcaccia-Brunnen vor der Spanischen Treppe wurde beschädigt, sechs niederländische Hooligans wurden zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt.

Die Entscheidung des italienischen Innenministeriums ist zudem eine Folge der Krawalle beim Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei der SSC Neapel (3:0) am 15. März.