Bericht: BVB-Bosse zweifeln an Marco Reus

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Verlängert Marco Reus beim BVB?

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Auf eine Verlängerung konnten sich beiden Parteien noch nicht einigen. Womöglich sind die BVB-Bosse nicht mehr vollends von ihrem Kapitän überzeugt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wachsen bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl die Zweifel an Reus.

Demnach hinterfragen die Verantwortlichen, ob der Routinier in der Lage ist, den BVB in Zukunft zu Titeln zu führen. Gerade bei der 2:4-Klatsche gegen den FC Bayern tauchte Reus völlig ab, was nun angeblich die kritischen Stimmen beim BVB vermehrt haben soll.

Zuletzt hatte "Sky" schon berichtet, dass es (noch) keine Einigung zwischen Borussia Dortmund und Reus gibt. Demnach hat der BVB dem Offensivspieler zwar ein verbessertes Angebot unterbreitet und auch die Spieler-Seite habe sich auf den Verein zubewegt.

Eine Übereinkunft zwischen den Parteien gibt es demnach aber bislang nicht. Die Verhandlungen sollen allerdings weiter laufen.

Watzke und Kehl sollen Reus dem Vernehmen nach einen stark leistungsbezogenen Vertrag über ein weiteres Jahr anbieten. Das Gehalt des 33-Jährigen soll von zwölf Millionen Euro auf etwas sechs Millionen Euro halbiert werden. Reus fordert, so die "Sport Bild", mindestens acht Millionen Euro.

Heftige Kritik an BVB-Kapitän Reus

Der gebürtige Dortmunder war 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB zurückgekehrt. 378 Pflichtspiele mit beeindruckenden 161 Toren und 120 Vorlagen für den Revierklub stehen bisher in seiner Vita.

Allerdings fiel Reus auch immer wieder verletzungsbedingt aus. Zudem wird ihm eine Schwäche in großen Spielen nachgesagt. Mit seiner Leistung gegen den FC Bayern nährte er die Vorwürfe.

Für seine schwache Leistung im Topspiel musste Reus zuletzt heftige Kritik einstecken. "Wenn du einen Kapitän wie Reus hast, den du in solchen Spielen nicht siehst. Er ist auch kein Kapitän. Es ist kein Spieler, der vorneweg geht, der eine Mannschaft mitzieht, der eine Führungsqualität hat", polterte etwa Ex-Nationalspieler Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert".