BVB-Schock vor Pokalduell bei RB Leipzig

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Fehlt dem BVB: Sébastien Haller (l.)

Kurz vor dem Duell bei RB Leipzig im DFB-Pokalviertelfinale (20:45 Uhr) muss der BVB einen personellen Rückschlag verkraften. Die personelle Situation im Sturm hat sich für Cheftrainer Edin Terzic verschlechtert.

Mittelstürmer Sébastien Haller ist am Dienstagabend nicht mit den Profis von Borussia Dortmund in den Flieger in Richtung Leipzig gestiegen. Das berichten die "Ruhr Nachrichten".

Der Ivorer laboriert an Knieproblemen. Wie lange Haller ausfallen könnte, ist nicht bekannt. Nach dem Pokal-Duell in Leipzig steht schon am Samstag (15:30 Uhr) mit der Partie gegen den Bundesliga-Tabellendritten Union Berlin gleich der nächste Kracher auf dem Programm.

Der Ausfall von Sébastien Haller kommt insofern überraschend, als dass Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag noch von einem Einsatz des Angreifers ausgegangen war. Zwar stehe ein "kleines Fragezeichen" hinter dem 28-Jährigen, es sehe aber "gut aus", so der 40-Jährige.

Durch die Verletzungspause des erst im Winter von seinem Tumor genesenen Stürmers verschlechtert sich die Personalsituation beim BVB ungemein. Haller stand seit seinem Comeback bereits zehn Mal in der Anfangsformation der Borussia.

BVB-Sturm: Moukoko nicht bei 100 Prozent, Adeyemi fehlt gesperrt

Durch die zwischenzeitlichen Verletzungen der jungen DFB-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi waren die Einsätze des 1,90 Meter großen Mittelstürmers geradezu alternativlos gewesen. Moukoko ist mittlerweile zumindest wieder genesen, bei 100 Prozent ist er aber noch nicht.

Nach der Pleite gegen den FC Bayern hatte er eingeräumt, er "brauche noch ein bisschen" Zeit, um wieder an seine alte Leistungsfähigkeit zu kommen. In München war der 18-Jährige eingewechselt worden.

Da der ebenfalls wieder genesene Karim Adeyemi wegen einer Rotsperre passen muss, fehlt eine weitere Option im Angriff. Als Alternative im Sturmzentrum stehen Donyell Malen und Anthony Modeste im Kader.

Ebenfalls in Leipzig nicht dabei sind Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (Muskelfaserriss), Thomas Meunier (Rückenprobleme) und die schon länger verletzten Mateu Morey und Julien Duranville.