Neue Hoffnung für den FC Bayern bei Cancelo?

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern würde gerne weiter mit João Cancelo zusammenarbeiten

Obwohl Thomas Tuchel gerade erst die Geschicke beim FC Bayern übernommen hat, laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Wie könnten sich die Münchner verstärken? Welche Spieler sollen abgegeben werden?

Laut "Sport Bild" könnte es bei Leihspieler João Cancelo neue Entwicklungen geben. Demnach wird in der Führungsetage ausgelotet, ob der Portugiese über die Saison hinaus beim FC Bayern bleibt.

Die Kaufklausel für den von Manchester City ausgeliehenen Profi liegt derzeit bei 70 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge hoffen die Münchner darauf, dass der Premier-League-Klub den Rechtsverteidiger auch für weniger Geld ziehen lassen wird.

Das Magazin berichtet außerdem, dass eine weitere Leihe eine Option sein könnte.

Tuchel jedenfalls ist großer Fan von Cancelo. "Ich liebe Cancelo, ich liebe João", schwärmte der Coach auf einer Pressekonferenz am Dienstag und ergänzte: "Höchste individuelle Qualität im Spielverständnis, im linken Fuß, im rechten Fuß, im Passspiel, in der Kreativität. Das ist ganz außergewöhnlich."

Neben Cancelo könnte außerdem ein Stürmer den FC Bayern verstärken. Zwar genieße Eric Maxim Choupo-Moting das volle Vertrauen von Tuchel. Allerdings ist der Kameruner schon 34 Jahre alt, seine Verletzungsanfälligkeit hat zuletzt zugenommen.

Daher werde in der Führungsetage auch über Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gesprochen, so die "Sport Bild". Der Franzose wird schon länger mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Ein Spieler, den Tuchel gerne halten will, ist Benjamin Pavard. Beim Franzosen, so die "Sport Bild", wachsen allerdings die Zweifel der Verantwortlichen, dass man ihn zu einer Vertragsverlängerung bewegen kann.

Der Abwehrspieler, der noch bis 2024 gebunden ist, steht beim FC Barcelona auf dem Zettel.

Tuchel gibt "klares Statement" zu Pavard ab

In den Poker mit Pavard ist Tuchel noch nicht richtig eingebunden. "Ich möchte nicht eingreifen in bestehende Verhandlungen", sagte der Coach am Dienstag und erklärte: "Ich bin nicht im Detail involviert."

Der neue Bayern-Trainer stellte aber klar: "Er hat mein Vertrauen bekommen. Er wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Er kann sich auf extrem hohem Niveau anpassen. Er geht in der individuellen Betrachtung manchmal unter, für uns ist er aber super wichtig. Mein Vertrauen hat er gerechtfertigt. Damit ist erst einmal ein klares Statement gegeben."