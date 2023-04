Schweinsteiger äußert Bayern-Vermutung: "War oft der Fall"

IMAGO/Ulrich Wagner

Stimmt Lothar Matthäus in Teilen zu: Ex-Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger

Der Zoff zwischen der Führungsebene des FC Bayern und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat zuletzt die Schlagzeilen dominiert. Ausgelöst wurde der Streit durch Kritik an den Abläufen hinter der überraschenden Freistellung von Julian Nagelsmann. Auch Ex-Profi Bastian Schweinsteiger hat eine Veränderung im Führungsstil des FC Bayern München festgestellt. Zudem äußerte er eine Vermutung, warum sich der Klub zu einem Trainerwechsel entschloss.

Bastian Schweinsteiger stimmt in Teilen der Kritik von Lothar Matthäus zu. "Dieses 'Mia san mia' ist ein bisschen abhandengekommen im Vergleich zu vielleicht vor zehn Jahren oder anderen Zeiten", sagte der Weltmeister von 2014 vor dem DFB-Pokalviertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg (1:2) in der "ARD"

Schweinsteiger fügte hinzu: "Aber das hängt auch immer ein bisschen mit den Charakteren zusammen, die arbeiten, Spielergeneration, das kommt auch dazu."

Lothar Matthäus hatte mit seinen Aussagen in den vergangenen Tagen für großen Wirbel rund um den deutschen Rekordmeister gesorgt. Vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den BVB (4:2) hatte sich Matthäus vor laufender "Sky"-Kamera ein Wortgefecht mit Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn geliefert. Den beiden Ex-Mitspielern wurde schon zu aktiven Zeiten nachgesagt, nicht immer einer Meinung gewesen zu sein.

Das familiäre, beschützende Selbstverständnis der Bayern, das "Mia san Mia", sei nicht mehr vorhanden und "teilweise mit Füßen getreten" worden, so der Vorwurf. Oliver Kahn hatte dem Rekordnationalspieler vehement widersprochen: "Was genau meinst du? Du setzt es einfach immer irgendwo in die Landschaft - und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat."

Schweinsteiger äußert Vermutung: Mannschaft stand nicht hinter Nagelsmann

Nachdem Matthäus dem Ex-Torwart zudem vorgeworfen hatte, in der Diskussion um die zeitlichen Abläufe hinter der Nagelsmann-Trennung gelogen zu haben, hatte die Führungsriege des FC Bayern zurückgewettert und dem 62-Jährigen schlechten Stil vorgeworfen.

Auch Bastian Schweinsteiger äußerte sich am Dienstagabend zur überraschenden Trainer-Entscheidung. "Julian Nagelsmann war erst relativ kurz Trainer. Ich glaube, der FC Bayern hat das gute Recht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und die Spielweise nicht hundertprozentig überzeugt hat, einen Trainer zu verpflichten und eine Veränderung zu machen", so der 342-fache Bundesliga-Spieler.

Aus eigener Erfahrung kann sich Bastian Schweinsteiger gut vorstellen, dass die Trennung auch wegen fehlendem Rückhalt innerhalb der Mannschaft erfolgte: "Es gibt immer mal wieder Spieler, die unzufrieden sind. Ich war jetzt nicht immer dabei, aber wenn man eins weiß: Wenn bei Bayern ein Trainer entlassen wird, ist es schon auch damit verbunden, dass nicht die ganze Mannschaft hinter ihm stand. Das war in der Vergangenheit oft der Fall."