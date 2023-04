Presse: "Tuchel-Effekt" und "Flitterwochen" schon vorbei

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kämpft nur noch um zwei Titel mit dem FC Bayern: Thomas Tuchel

Der FC Bayern muss seine Triple-Hoffnungen begraben: Wenige Tage nach dem überzeugenden Sieg in der Bundesliga gegen den BVB scheiterte der Rekordpokalsieger im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (1:2). Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Musialas Hand entscheidet spät: Freiburg wirft die Bayern aus dem Pokal."

Bild: "Ein Last-Minute-Elfer schockt Trainer Thomas Tuchel, der erst vor zehn Tagen sein Amt bei den Bayern angetreten ist, und beendet den Triple-Traum der Münchner! Der erste Titel der Saison geht in der Nachspielzeit flöten."

RTL: "Elfmeter in der Nachspielzeit! SC Freiburg kegelt den FC Bayern aus dem Pokal. Thomas Tuchel muss nach seinem zweiten Spiel als Trainer des FC Bayern München bereits den ersten Rückschlag verdauen. Nur drei Tage nach dem Debüt beim 4:2 gegen Borussia Dortmund verlor sein Team im Viertelfinale des DFB-Pokals 1:2 gegen den SC Freiburg. Die dramatische Entscheidung fiel dabei kurz vor Schluss – in der Nachspielzeit."

ntv: "SC Freiburg feiert Pokalsensation beim FC Bayern. Wahnsinn in der Nachspielzeit: Der SC Freiburg schmeißt den FC Bayern im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal. Nationalspieler Jamal Musiala spielt den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, die Gäste bestrafen das eiskalt und feiern die faustdicke Überraschung."

Spiegel: "Er kam, um möglichst drei Titel in dieser Saison zu holen. Schon nach dem zweiten Spiel von Thomas Tuchel ist klar: Das wird nicht klappen. Die Bayern sind im Pokal zu Hause an Freiburg gescheitert."

Spanien

Mundo Deportivo: "Erster herber Schlag für Tuchel: Bayern auf schmerzhafteste Weise ausgeschieden."

Marca: "Rückschlag für Bayern München. Freiburg überraschte im Viertelfinale des DFB-Pokals und setzte sich in München durch einen in der letzten Minute der Nachspielzeit erzielten Elfmeter von Lucas Höler durch."

AS: "Bayern im Pokal gestürzt! Tuchels erste große Enttäuschung beim FC Bayern ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem tollen Einstand gegen Dortmund, einem sehr komplizierten Spiel, das er souverän löste, schied er am Dienstag im Pokal gegen Freiburg aus. Im Fokus stand Musiala: Der Youngster sprang mit ausgestreckten Armen zum Ball und verursachte den Elfmeter in der Nachspielzeit, der zum 1:2 führte."

Frankreich

L'Équipe: "Der Tuchel-Effekt ist schon vorbei. Der FC Bayern ist nicht mehr im Rennen um das Triple. Die Bayern verloren am Dienstagabend zu Hause im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Freiburg (1:2). Seit Januar 2022 hatten sie daheim nicht mehr verloren."

Le Parisien: "Vierte Saisonniederlage für die Bayern und schon die dritte Pleite in 2023. Nach zehn Tagen in München ist die erste Titelchance für Tuchel schon dahin."

England

The Guardian: "Freiburg hat im Viertelfinale des DFB-Pokals den Favoriten Bayern München dank eines Elfmeters von Lucas Höler in der Nachspielzeit mit 2:1 besiegt. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga musste in seinem zweiten Spiel unter Trainer Thomas Tuchel eine Niederlage einstecken, weil Höler Torhüter Yann Sommer in die falsche Ecke schickte."

Daily Mail: "So viel zu den Flitterwochen! Thomas Tuchels Bayern München scheidet aus dem DFB-Pokal aus, weil Lucas Höler in der 95. Minute einen Elfmeter zum 2:1-Sieg für Freiburg verwandelt. Tuchel muss in einem hart umkämpften Titelrennen in Deutschland zurück ans Reißbrett."