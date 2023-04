KSC-Boss entschuldigt sich für Fehler bei Kreuzer-Entlassung

IMAGO/Oliver Zimmermann

Oliver Kreuzer war seit 2016 Sportvorstand beim Karlsruher SC

Präsident Holger Siegmund-Schultze vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat Fehler rund um den Rauswurf von Sportchef Oliver Kreuzer eingeräumt.

"Wir haben versucht, bestmöglich vorzugehen, dennoch entspricht die Art und Weise definitiv nicht dem Anspruch und den Werten des KSC", ließ sich der Klubchef am Mittwoch in einer Mitteilung zitieren: "Hierfür habe ich mich am vergangenen Montag bereits bei Oliver Kreuzer persönlich entschuldigt und entschuldige mich hiermit im Namen des KSC bei der gesamten Blau-Weißen-Familie."

Kreuzer wurde am Samstag bei E-Mail über seine Abberufung informiert, weil er nach Klubangaben telefonisch nicht zu erreichen war.

Zuvor hatten bereits die Medien von der Trennung erfahren. Die Vorgänge rund um die Kreuzer-Beurlaubung beschäftigen seit Tagen die lokalen Medien.