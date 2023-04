Schwieriger Charakter? Gündogan verteidigt Tuchel

imago sportfotodienst

Ilkay Gündogan und Thomas Tuchel arbeiteten beim BVB zusammen

Unter Thomas Tuchel trainierte Ilkay Gündogan in der Saison 2015/2016 bei Borussia Dortmund. Im Viertelfinale der Champions League trifft der Nationalspieler mit Manchester City auf seinen Ex-Coach und den FC Bayern. Vor dem Duell schwärmte der 32-Jährige in höchsten Tönen von seinem früheren Trainer.

"Das Training unter ihm war von enorm hoher Qualität und Intensität", sagte Gündogan in einem Interview mit der "Sport Bild" und führte weiter aus: "Er ist ein sehr detailverliebter Mensch und unterbricht beispielsweise viele Sequenzen, um ganz genau zu erklären, was er sehen möchte und auch, was gut funktioniert hat."

Tuchels Trainingsweise habe Gündogan als Spieler "noch mal einen sehr großen Schritt nach vorne gebracht und bedeutend geformt", betonte der Mittelfeldspieler: "Und das, obwohl es letztendlich nur eine gemeinsame Saison war."

Gündogan verteidigt Tuchel-Charakter

Unter Tuchel stand Gündogan in der Saison 2015/2016 in 40 Pflichtspielen für Borussia Dortmund auf dem Platz, bevor er sich Manchester City anschloss.

Die immer wieder auftauchende Kritik an Tuchels angeblich schwierigen Charakter kann Gündogan nicht nachvollziehen. "Er ist jemand, der offen seine Meinung vertritt, aber das spricht meiner Ansicht nach eher für ihn als gegen ihn", stellte er klar.

Guardiola und Tuchel "zwei der besten Trainer der Welt"

Beim Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und dem FC Bayern treffen laut Gündogan mit Tuchel und Pep Guardiola "zwei der besten Trainer der Welt" aufeinander, "die beide extrem für ihren Stil stehen und eine Liebe zum Detail haben, für solche Spiele sicherlich noch mal intensiver an ihren Ideen feilen".

Daher erwartet der Profi, dessen Vertrag bei ManCity nach der Saison ausläuft, ein heißes Duell: "Beide Teams wollen die Champions League gewinnen und werden dafür alles investieren. Wir wissen um die Stärken der Bayern, vor allem zu Hause."