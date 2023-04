Haaland-Beraterin packt über BVB-Abschied aus

IMAGO/Nick Potts

Schoss zuletzt in der Champions League fünf Tore in einem Spiel: Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland

Erling Haaland verließ den BVB im vergangenen Sommer in Richtung Manchester City, wo er nun weiter an seiner unglaublichen Tor-Ausbeute schraubt. Eine, die den Mega-Deal mit eingefädelt hat, ist die brasilianische Anwältin und Spieleragentin Rafaela Pimenta. Nun gab sie neue Einblicke in den Transfer.

Rafaela Pimenta zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Profi-Fußball. Denn die Brasilianerin berät Superstars wie Erling Haaland,. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Geschäftspartner Mino Raiola war sie federführend beim Transfer des Norwegers von Borussia Dortmund zu Manchester City. Während Raiola oftmals im Rampenlicht stand, blieb Pimenta eher im Hintergrund.

Seit Raiolas plötzlichem Tod im vergangenen April nahm sie die Geschäfte in ihre eigenen Hände, neben Haaland betreut Pimenta somit auch weitere Top-Stars wie Paul Pogba von Juventus Turin, Matthijs de Ligt und Ryan Gravenberch vom FC Bayern oder Zlatan Ibrahimovic von AC Mailand.

Einer der größten Deals, die Pimenta gemeinsam mit Raiola in den letzten Jahren auf den Weg brachte, war zweifelsfrei der Transfer von Haaland zu Manchester City. "Wir haben mit allen gesprochen - mit vielen Klubs bis zum richtigen Moment", offenbarte die Agentin nun im Interview mit "The Athletic": "Zunächst haben wir mit jedem telefoniert, dann beginnst du, dich mit jedem Klub einzeln auszutauschen. Einige Klubs verstehen dann, dass es nichts für sie ist, andere verstehen, dass es nichts für uns ist."

"Wir haben so viele Diskussionen darüber geführt"

Haaland habe sich schließlich für ManCity entschieden: "Er sagte: 'Ja, das ist der richtige Klub.' Ich erinnere mich, dass ich meinte, dass die Gründe richtig sind und dass es wirklich etwas Besonderes war, weil wir schon so lange darüber gesprochen hatten. Es war wie das Ende eines Kapitels, auch wenn es der Anfang einer Geschichte ist. Wir haben so viele Diskussionen darüber geführt, und dann hieß es: 'Ting! Das ist es, was er tun will'. Dann blättert man die Seite um und beginnt ein ganz neues Kapitel."

Überrascht, dass ihr Klient nicht nur beim BVB Tore wie am Fließband schießen kann, sondern auch in der Premier League, war Rafaela Pimenta indes zu keinem Zeitpunkt. "Ich sagte nicht, dass es für immer so weiter gehen wird, aber ob ich überrascht bin, dass er trifft? Nein. Das haben wir erwartet."