Ex-Bayern-Talent und Sturmjuwel beim VfB gehandelt

Derrick Köhn soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Als Tabellenletzter steckt der VfB Stuttgart derzeit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Dennoch laufen die Vorbereitungen für die kommenden Saison bereits auf Hochtouren.

Mit Jusuf Gazibegovic von Sturm Graz, Derrick Köhn von Hannover 96 und Zan Vipotnik von NK Maribor werden gleich drei Spieler beim VfB Stuttgart gehandelt.

Laut dem bosnischen Portal "sportam.info" hat Jusuf Gazibegovic das Interesse der Schwaben geweckt. Demnach ist wahrscheinlich, dass sich der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger im Sommer dem VfB anschließt.

Auch der 1. FC Köln und Inter Mailand seien an dem siebenfachen Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina interessiert. Allerdings zeichne sich ein Wechsel des gebürtigen Salzburgers nach Stuttgart ab.

Gazibegovics Vertrag bei Sturm Graz, wo er unumstrittener Stammspieler ist, ist noch bis 2026 datiert.

Ex-Talent des FC Bayern zum VfB Stuttgart?

Auf der linken Abwehrseite bringt "Sky" Derrick Köhn von Hannover 96 beim VfB Stuttgart ins Gespräch.

Demnach hofft der 24-Jährige auf seinen nächsten Karriereschritt und peilt einen Wechsel in die Bundesliga an. Neben dem VfB zeigen wohl auch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach Interesse.

Ein Wechsel nach Stuttgart würde sich wohl ohnehin erübrigen, sollten die Schwaben absteigen.

Köhn lernte das Fußballspielen beim Hamburger SV. 2017 wechselte der Abwehrspieler in die Jugendabteilung des FC Bayern. Der Durchbruch beim deutschen Rekordmeister gelang allerdings nicht. Für die Profis steht kein Spiel in seiner Vita.

Nach einer Zwischenstation bei Willem II Tilburg landete Köhn im vergangenen Sommer wieder in Deutschland und schloss sich Hannover 96 an. Dort ist der Vertrag des Leistungsträgers noch bis 2025 datiert.

Slowenische Sturmhoffnung beim VfB Stuttgart gehandelt

Ein weiterer Spieler, der beim VfB Stuttgart gehandelt wird ist der 21 Jahre alte Slowene Zan Vipotnik von NK Maribor. Laut "Sky" hat der Stürmer aber auch das Interesse der TSG 1899 Hoffenheim und von Gladbach geweckt.

"Es gab noch keine konkreten Verhandlungen, aber die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass der in Zukunft in der Bundesliga spielt", sagte "Sky"-Reporter Ben Heckner.

In 30 Pflichtspielen der aktuellen Saison erzielte Vipotnik 20 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Die slowenische Sturmhoffnung ist noch bis 2024 an Maribor gebunden. Dass Vipotnik den Vertrag erfüllt, gilt als unwahrscheinlich.