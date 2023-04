DFB-Frauen fordern den Vize-Weltmeister zum Härtetest

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Kapitänin Alexandra Popp jubelte beim WM-Fotoshooting bereits in weltmeisterlicher Pose, Lina Magull und Co. flachsten bei spaßigen Übungen auf dem sonnigen DFB-Campus ausgelassen. Die steigende Anspannung in der heißen Phase der WM-Vorbereitung ließen sich die deutschen Fußballerinnen noch nicht anmerken.

Doch im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell in den Niederlanden am Karfreitag (20.00 Uhr) streben die Vize-Europameisterinnen ihren ersten Sieg des WM-Jahres an. Selbstvertrauen tanken für die Titelmission in dreieinhalb Monaten in Australien und Neuseeland lautet die Devise.

"Wir wollen unsere Spielprinzipien auch gegen Topnationen durchsetzen", forderte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg daher vor dem Härtetest beim Vize-Weltmeister im grenznahen Sittard. Nationaltorhüterin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) erwartet im ausverkauften Fortuna-Stadion (12.500 Plätze) einen heißen Tanz gegen das Team des neuen Bondscoach Andries Jonker: "Sie werden gegen uns voll auf Sieg spielen und uns das Leben schwer machen."

DFB-Trainerin Voss-Tecklenburg verlängert Vertrag

Körperlich wird es wie im zweiten Kracher gegen den möglichen WM-Achtelfinalgegner Brasilien am Dienstag (18.00 Uhr) in Nürnberg zur Sache gehen, und das ist mit Blick auf die WM (20. Juli bis 20. August) auch gut so. Schließlich hatte die DFB-Auswahl beim Stotterstart gegen Schweden (0:0) im Februar genau die Attribute vermissen lassen, die sie beim Sommermärchen in England auszeichneten.

"Wir wollen auf dem Niveau zeigen, dass wir auf den Punkt voll da sein können und körperlich gegenhalten", versicherte Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann vom FC Bayern. Zumal das WM-Casting beim zweimaligen Weltmeister auf Hochtouren läuft. Nach der aktuellen Maßnahme stehen nur noch zwei weitere Heimspiele im Rahmen der finalen Trainingslager im Juni und Juli in Herzogenaurach an.

Frischen Rückenwind gab es Anfang der Woche, als die Vertragsverlängerung der Bundestrainerin bis zur EM 2025 verkündet wurde. "Es ist ein schönes Zeichen, dass der Erfolg in England erst der Anfang war", sagte Frohms, bei der es seit den Marketingmaßnahmen am Montag so richtig kribbelt: "Wir spüren absolut, dass es Richtung WM geht und wir nicht mehr ganz so viel Zeit zusammen haben, jeder Tag zusammen ist daher wertvoll."

Leupolz feiert Comeback nach Babypause

Das gilt insbesondere für Melanie Leupolz, die nach ihrer Babypause erstmals wieder beim Nationalteam dabei ist und auf ihr Comeback im DFB-Trikot hofft. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes musste sie aber am Mittwoch erst einmal ihre gebrochene Nase richten lassen.

Die Fotos der blutüberströmten Mittelfeldspielerin beim Einzug ins Halbfinale der Champions League mit dem FC Chelsea gingen in der Vorwoche um die Welt. Später nahm sie den Vorfall mit Humor. "Wenigstens passt die Farbe meiner Nägel", kommentierte sie ein Foto in ihrer Instagram-Story.

Je nach Heilungsverlauf wird die Olympiasiegerin von 2016 mit einer Spezialmaske trainieren, hieß es in einer DFB-Mitteilung am Dienstag. Ihr 75. und bislang letztes Länderspiel hatte die 28-Jährige im November 2021 bestritten, ihr großes Ziel ist die Teilnahme an der WM, bei der Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft.