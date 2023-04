Rummenigge sieht "großen Imageschaden" bei Bayern-Pendant

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Verfolgt seinen FC Bayern auch weiterhin: Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge blickt als ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München nicht nur auf die aktuellen Geschehnisse des deutschen Rekordmeisters. Der 67-Jährige verfolgt auch Jahre nach seiner Station bei Inter Mailand die italienische Serie A. Rummenigge zog nun einen Vergleich zwischen dem FC Bayern und Inters Dauerrivalen Juventus Turin.

"Juve ist in Italien, was Bayern in Deutschland ist", hob Karl-Heinz Rummenigge im Gespräch mit "Sport Mediaset" hervor. Die sportliche Entwicklung beim Münchner Serie-A-Pendant sei allerdings erschreckend. "Es ist eine Schande, was passiert ist", so der einstige Weltklasse-Stürmer, "es ist ein großer Imageschaden".

Heutzutage sei Juventus ein "Verein in Schwierigkeiten, das Image ist durch die laufenden Ermittlungen angeschlagen", wie Rummenigge mit Blick auf die gefälschten Finanzberichte der "Alten Dame", die Anfang des Jahres ein wahres Beben verursachten, erklärte.

15 Punkte waren Juve in der laufenden Saison abgezogen worden. Schon Ende November 2022 war Topfunktionär Andrea Agnelli mit dem gesamten Vorstand wegen der finanziellen Schieflage des Klubs und der Vorwürfe der Bilanzfälschung zurückgetreten.

Rummenigge kenne Agnelli aus gemeinsamer Arbeit bei der European Club Association, der er von 2008 bis 2017 vorsaß. "Aber ich habe nicht verstanden, welchen Weg er eingeschlagen hat, als er sich entschieden hatte, die Super League gründen zu wollen."

FC Bayern gegen Manchester City ein "vorgezogenes Finale"

Für seinen Herzensklub Inter Mailand, für den er zwischen 1984 und 1987 24 Tore in 64 Serie-A-Spielen erzielte, sei es derweil "sicherlich keine einfache Saison. Wir haben alle mehr erwartet, zu einem Zeitpunkt dachte ich sogar, dass der Titel noch möglich ist, aber dann hat sich die Situation verschlechtert". Als Tabellenvierter und mit 21 (!) Punkten Rückstand haben die Nerazzurri keine Chance mehr auf die Meisterschaft.

Möglich für Inter ist aber noch ein gutes Abschneiden in der Königsklasse, wo man im Viertelfinale auf SL Benfica trifft. "Inter ist sicher nicht der Favorit gegen Benfica: Die Portugiesen sind sehr stark, haben einen guten Trainer und verdienen großen Respekt. Dann sind da noch Bayern gegen City und Real gegen Chelsea", so Rummenigge.

Der Ex-Bayern-Boss blickt somit gespannt auf die nächsten Wochen: "Guardiola (Teammanager von Manchester City, Anm. d. Red.) ist ein Freund von mir, Tuchel ist gerade erst angekommen, hat sich aber gegen Dortmund schon sehr gut geschlagen." Und so erwartet Karl-Heinz Rummenigge in der Champions League "ein anstrengendes Spiel für beide Mannschaften, sicher ein vorgezogenes Finale".