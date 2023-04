BVB-Star übt deutliche Kritik an Mitspieler Bellingham

IMAGO/Markus Fischer

Der BVB ging im Spitzenspiel beim FC Bayern unter

Borussia Dortmund hat es im direkten Duell mit dem FC Bayern verpasst, einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel zu machen. Im Gegenteil: Dem BVB wurden beim 2:4 (0:3) in München phasenweise die Grenzen aufgezogen. Einer, der besonders enttäuschte, war Führungsspieler Jude Bellingham. Der Engländer musste sich im Anschluss gar Kritik von einem seiner Mitspieler gefallen lassen.

Jude Bellingham gehörte zu jenen Spielern auf Seiten des BVB, die im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern auffallend schwach spielten. Der zentrale Mittelfeldspieler "agierte teils völlig verunsichert", hieß es in der Kritik von sport.de (Note: 5,0), ein Aufbäumen war vom Engländer vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu erkennen.

Emre Can, der sich schon während der Partie ein kleines Wortgefecht mit dem 19-Jährigen geliefert hatte, verteidigte seinen Mitspieler im anschließenden Gespräch mit "ESPN" zunächst: "Jude ist noch jung, er muss noch viel lernen."

Dann ließ der deutsche Nationalspieler jedoch deutliche Kritik folgen: "Hier auf dem Rasen, vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern, gibt es ein paar Dinge, die du nicht machen darfst. Du musst da sein und eine gute Körpersprache zeigen, wenn ein Mitspieler mal einen Fehler macht oder jemanden übersieht. Das ist etwas, das man als Mannschaftsspieler auch lernen muss."

Brodelt es wegen Bellingham intern beim BVB?

Worte, die nahelegen, dass Can alles andere als glücklich mit dem Auftreten des Starspielers ist. Nach Angaben von "Bild" steht der 29-Jährige mit seiner Haltung mittlerweile sogar nicht alleine da, es "brodele" gar beim BVB. Bellingham zeige zu häufig eine negative Einstellung, wenn Mitspielern Fehler unterlaufen.

Bisweilen lege er "divenhafte" Züge an den Tag, da er nach Kritik eingeschnappt sei und sich zugleich bei Siegen des BVB gerne alleine vor der Fankurve feiern lasse, so "Bild" weiter.

Emre Can setzte unterdessen mit Blick auf die verpasste Chance, beim direkten Konkurrenten zu punkten, hinzu: "Wir hatten ein Plan. Als wir 0:2 zurücklagen, sind wir nicht bei unserem Plan geblieben. Wir haben mit einem Mann gepresst. Das reicht einfach nicht."

Dennoch sei noch nicht alles vorbei, so der Mittelfeldmann, "es gibt noch genügend Spiele, genügend Punkte. Wir werden sehen, was am Saisonende passiert".