ManUnited und Newcastle siegen im Gleichschritt

IMAGO/David Rawcliffe

Pflichtsieg für Manchester United in der Premier League

Manchester United hat sich mit seinem ersten Liga-Sieg seit sechs Wochen im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet - kommt aber nicht am neureichen Konkurrenten Newcastle United vorbei.

Manchester gewann am Mittwochabend gegen den FC Brentford mit 1:0 (1:0) und kletterte damit wieder auf Rang vier, der am Saisonende die Qualifikation für die Königsklasse bedeutet.

Punktgleich vor den Red Devils liegt aber weiterhin Newcastle (beide 53 Punkte) auf Rang drei, das zeitgleich bei Abstiegskandidat West Ham United 5:1 (2:1) gewann.

Tottenham Hotspur (50) rutschte auf den fünften Platz ab und hat bereits ein Spiel mehr absolviert als Newcastle und Manchester. An der Spitze sind der FC Arsenal (72) und Meister Manchester City (64) weit enteilt.

Marcus Rashford trifft, Marcel Sabitzer bereitet vor

Marcus Rashford (27.) brachte ManUnited verdient in Führung. Marcel Sabitzer, Leihgabe von Bayern München, hatte den Treffer per Kopf klug vorbereitet. Aufseiten Brentfords wurde Neu-Nationalspieler Kevin Schade nach 62 Minuten eingewechselt und sorgte anschließend durchaus für Gefahr in Manchesters Strafraum.

Callum Wilson (6./46.), der frühere Hoffenheimer Joelinton (13./90.) und der Ex-Dortmunder Alexander Isak (82.) trafen für Newcastle.

Der Traditionsklub war 2021 durch ein vom saudischen Staatsfond geführtes Konsortium übernommen worden und spielt in dieser Saison gleich oben mit. Es winkt die erste Champions-League-Teilnahme seit 20 Jahren.