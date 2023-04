Personal-Beben in der Führungsetage des FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Wagner

Personelle Umwälzungen beim FC Bayern?

Der FC Bayern muss sich in seiner Nachwuchsabteilung personell offenbar neu aufstellen. Jochen Sauer, langjähriger Campus-Leiter beim deutschen Rekordmeister, wird sich zukünftig womöglich anderen Aufgaben widmen.

Wie "Bild" berichtet, geht die Tendenz bei Sauer dahin, dass er dem Nachwuchsleistungszentrum der Münchner den Rücken kehrt und noch mehr in die Internationalisierung des Klubs eingebunden wird.

Dort engagierte sich der 50-Jährige zuletzt ohnehin schon sehr intensiv. Sauer trieb die Kooperation mit dem Los Angeles FC voran. Zusammen mit dem MLS-Meister gründete der FC Bayern das Joint Venture "Red&Gold Football" - hier könnte Sauer zukünftig hauptamtlich tätig werden, heißt es.

Zu seinen Aufgaben würde dann das Sichten und Entwickeln von Spielern und Trainern gehören - eine Aufgabe, die Sauer offensichtlich reizt.

Sollte Sauer, dessen Vertrag am Campus im Sommer ausläuft, tatsächlich in die neue Herausforderung starten, wäre eine wichtige Leitungsposition beim FC Bayern neu zu besetzen. Sauer hatte den rund 70 Millionen Euro teuren Campus seit dessen Eröffnung 2017 geleitet.

Er hatte dabei die Oberaufsicht inne, war für die Gestaltung von Verträgen sowie die grundlegenden Leitlinien zuständig.

FC Bayern befördert Halil Altintop: "Wir haben großes Vertrauen"

Die sportliche Leitung liegt seit einigen Wochen in den Händen von Halil Altintop. Der 40 Jahre alte Ex-Bundesliga-Profi war etwas überraschend in die Position befördert worden.

"Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Personalentscheidung.

Altintop selbst, der zuvor als Talent-Koordinator gearbeitet und die Leihspieler des FC Bayern betreut hattte, bezeichnete seinen neuen Job als "tolle Herausforderung".