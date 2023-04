Kehl und Terzic reagieren auf Can-Kritik an Bellingham

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Sebastian Kehl ist seit 2022 Sportdirektor des BVB

Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft bei Borussia Dortmund? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic haben sich zur Kritik von Emre Can an Jude Bellingham nach der Niederlage beim FC Bayern geäußert.

"Zwei Jungs haben sich mal die Meinung gesagt, für beide ist das kein Thema mehr", sagte Terzic vor dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal bei RB Leipzig am "ZDF"-Mikrofon.

Can hatte Bellingham nach dessen schwacher Leistung (sport.de-Note 5,0) bei der 2:4-Pleite des BVB im Spitzenspiel in München ins Visier genommen.

"Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen. Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du einfach nicht tun", sagte der deutsche Nationalspieler bei "ESPN".

"Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen", ergänzte Can.

BVB: Jude Bellingham gegen RB Leipzig nur auf der Bank

Im Pokal-Kracher gegen RB musste Bellingham dann zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Mit seiner Leistung gegen den FC Bayern oder Cans Verbal-Attacke hatte das laut Terzic aber nichts zu tun.

"Jude hat zuletzt extrem viel gespielt. Heute startet die nächste Englische Woche. Nochmal 90 oder 120 Minuten hat er sich nicht zugetraut. Wir sind aber glücklich, dass wir ihn von der Bank bringen können", sagte der BVB-Coach.

Sportdirektor Kehl wollte die Causa Can-Bellingham ebenfalls nicht zu hoch hängen, Kritik an der Einstellung des 19 Jahre alten Engländers aber nicht zulassen. "Ein bisschen Reibung ist nicht schlimm, aber die richtige Einordnung ist wichtig", erklärte der langjährige BVB-Kapitän gegenüber "Sky".

Can hatte in dem Interview auch das Dortmunder Gesamtgefüge in der Allianz Arena kritisiert. "Wir hatten ein Plan. Als wir 0:2 zurücklagen, sind wir nicht bei unserem Plan geblieben. Wir haben mit einem Mann gepresst. Das reicht einfach nicht", so der 29-Jährige.