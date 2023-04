Bericht: Bayern-Bosse diskutieren Kolo-Muani-Kehrtwende

IMAGO/O.Behrendt

Wechselt Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern?

Am Dienstag ballerte Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack gegen den 1. FC Union Berlin im Alleingang ins Halbfinale des DFB-Pokals. Es war der jüngste Geniestreich einer bislang herausragenden Saison des Franzosen, der mit seinen Qualitäten auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben soll.

Mit 19 Toren und 14 Vorlagen in 37 Pflichtspielen hat Randal Kolo Muani nicht nur maßgeblichen Anteil am Erfolg von Eintracht Frankfurt, sondern auch der absoluten europäischen Fußball-Elite den Mund wässrig gemacht.

"Sport1" zufolge soll der 24-Jährige selbst "Feuer und Flamme" für einen Wechsel zum FC Bayern sein. Da zuletzt jedoch spekuliert wurde, ein Transfer werde lediglich über die Bühne gehen, wenn eine Summe um 100 Millionen Euro den Besitzer wechselt, schien ein Engagement beim deutschen Rekordmeister in weite Ferne gerückt zu sein. In München soll nun allerdings ein Umdenken stattgefunden haben.

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass die Bosse an der Säbener Straße die "Personalie Kolo Muani noch einmal diskutiert" haben. Demnach habe man einen Kauf des WM-Teilnehmers zuletzt zwar ausgeschlossen, inzwischen sei jedoch die Erkenntnis gereift, dass der Torjäger eine außergewöhnliche Investition wert sein könnte.

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass der FC Bayern im Sturmzentrum Bedarf hat. Seitdem Superstar Robert Lewandowski im Sommer 2022 zum FC Barcelona wechselte, hat Eric Maxim Choupo-Moting die Rolle des Goalgetters in der bayerischen Landeshauptstadt zwar erfolgreich übernommen, mit 34 Jahren ist Kameruner allerdings keine Wette auf die Zukunft mehr.

Das soll den Bossen des FC Bayern Sorgen bereiten

Laut "Sport Bild" soll zudem die zunehmende Verletzungsanfälligkeit des gebürtigen Hamburgers der FCB-Führung Sorgen bereiten. 2022/23 verpasste Choupo-Moting bereits sieben Pflichtspiele.

Als Lösung dieser Problematik soll nun also auch ein Mega-Deal um Kolo Muani in Betracht gezogen werden. Im Gespräch mit der "Bild" schloss Bayerns Finanzchef Dr. Michael Diederich unlängst zumindest nicht kategorisch aus, dass die Münchner ganz tief in die Tasche greifen.

"Es geht hier um zwei Aspekte: Können wir uns einen solchen Transfer leisten - und wollen wir uns einen solchen Transfer leisten? Grundsätzlich schließe ich im Leben nichts aus", erklärte der 57-Jährige, konfrontiert mit einem möglichen 100-Millionen-Euro-Deal.

Die sport.de-User glauben übrigens eher nicht an ein Engagement Kolo Muanis beim FC Bayern. In einer Umfrage mit über 25.000 Abstimmenden glauben nur 15 Prozent, dass sich der Stürmer nach München verabschiedet. Über 60 Prozent gehen von einem Verbleib in Frankfurt aus.

Angesichts eines Vertrags bis Sommer 2027 sitzt die Eintracht im Poker um ihren Top-Star allerdings auch ganz bequem am längsten aller Hebel.