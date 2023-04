Bayern-Bosse in der Pflicht: Tuchel fordert Sommertransfer

IMAGO

Thomas Tuchel sieht personellen Nachholbedarf beim FC Bayern

Die ganz große Tuchel-Euphorie ist beim FC Bayern nach dem überraschenden Pokal-K.o. gegen den SC Freiburg erstmal verflogen. Die Partie gegen die Breisgauer hat eine Baustelle der Münchner in dieser Saison wieder einmal besonders hervorgehoben. Diese hat auch der Trainer erkannt, der die Verantwortlichen mit Blick auf den Sommer bereits in die Pflicht nimmt.

Ob die Saison 2022/23 für den FC Bayern noch zu einem Erfolg wird, hängt in erster Linie vom Abschneiden in der Champions League ab. Hier wartet mit Manchester City ein Gegner, gegen den jede Mannschaft der Welt ausscheiden kann. Und ein Gegner, der etwas hat, das den Münchnern in diesem Jahr fehlt: ein Mittelstürmer mit Weltklasse-Format.

Dieses Problem hat auch Thomas Tuchel nach nur wenigen Tagen an der Säbener Straße bereits erkannt. Dem "kicker" zufolge wünscht er sich daher im Sommer Verstärkung auf dieser Schlüsselposition. Eric Maxim Choupo-Moting macht seine Sache in dieser Saison zwar ordentlich. Mit ihm als einzigen Neuner in das nächste Jahr zu gehen, wäre aber "naiv", urteilt auch das Fachblatt.

FC Bayern diskutiert die Stürmerfrage

Die Stürmerfrage beschäftigt den Rekordmeister schon seit einigen Monaten. Bereits vor Tuchels Ankunft wurde intensiv über einen neuen Knipser diskutiert und spekuliert. Die Wunschlösung heißt nach wie vor Harry Kane. Der englische Superstar gilt intern als Ideal-Besetzung. Allerdings könnte Tottenham am Ende einen Preis aufrufen, der selbst für den FC Bayern nicht zu stemmen ist.

Auch andere Namen werden derzeit an der Säbener Straße gehandelt. Laut "kicker" wurde unter anderem über Neapels Victor Osimhen diskutiert. Er werde auch weiter "beobachtet", heißt es. Genauso wie Frankfurts Überflieger Randal Kolo Muani, den die Bosse ursprünglich von ihrer Liste gestrichen hatten, der nach Informationen der "Sport Bild" nun aber doch wieder ein Thema ist.