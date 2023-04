Enthüllt: FC Bayern "besteht" auf Ablöse für Nagelsmann

IMAGO

Der FC Bayern verlangt angeblich eine Ablöse für Julian Nagelsmann (l.)

Am 24. März reagierte die Führungsetage des FC Bayern auf einen sportlichen Abwärtstrend, beurlaubte Trainer Julian Nagelsmann und präsentierte mit Thomas Tuchel direkten einen prominenten Nachfolger: Vertraglich ist Nagelsmann allerdings noch bis Ende Juni 2026 an die Münchner gebunden. Ein Umstand, mit dem der deutsche Rekordmeister angeblich Kasse machen will.

Im Sommer 2021 zahlte der FC Bayern angeblich rund 20 Millionen Euro, um Julian Nagelsmann von RB Leipzig an die Isar zu locken. Der 35-Jährige erhielt einen Vertrag über fünf Jahre mit einem kolportierten Jahresgehalt von acht bis neun Millionen Euro. Zudem soll das Arbeitspapier gewisse Klauseln enthalten, die Nagelsmann im Falle einer Entlassung in den ersten beiden Dienstjahren eine Abfindung im zweistelligen Millionenbereich garantieren sollen.

Ab Ende Juni 2023 sollen zwar gewisse Exitklauseln greifen, die eine Vertragsauflösung gegen eine Kompensationszahlung ermöglichen, wie hoch diese ausfallen würde, ist aber nicht bekannt. So oder so könnte die Trennung von Nagelsmann eine teure Angelegenheit werden.

An der Säbener Straße soll man der Situation allerdings überraschend gelassen entgegenblicken und sogar darauf bauen, noch "viele Millionen Euro" für Nagelsmann zu kassieren. Das berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk.

FC Bayern sieht Vertragslaufzeit als "Druckmittel"

Demnach "besteht" der FC Bayern auf eine Ablösesumme, sollte ein anderer Klub Nagelsmann anstellen wollen. Unlängst galten bereits Tottenham Hotspur und der FC Chelsea als interessiert, auch Real Madrid soll ein Auge auf den Coach geworfen haben.

Die lange Restvertragslaufzeit von Nagelsmann sieht der FC Bayern Falk zufolge sogar "als Druckmittel". Der Trainer müsse sich entscheiden, ob er bis Sommer 2026 warten will, ehe er einen neuen Job antritt oder sein neuer Arbeitgeber müsse Geld in die Hand nehmen.

Glaubt man Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn, wird das Thema allerdings frühestens im Sommer heiß: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in diesem Jahr noch irgendwo Trainer wird. Das muss sich jetzt alles mal setzen. Aber so, wie ich ihn kennengelernt habe, er liebt den Fußball und er wird bald zurückkehren", erklärte Kahn nach Nagelsmanns Beurlaubung bei "Sky90".