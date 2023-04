Pressestimmen: "BVB von allen guten Geistern verlassen"

IMAGO/Christian Schroedter

Der BVB und Trainer Edin Terzic stehen nach dem Aus im DFB-Pokal in der Kritik

Vier Tage nach der 2:4-Klatsche im Bundesliga-Spitzenduell beim FC Bayern München verliert der BVB auch das DFB-Pokalviertelfinale bei RB Leipzig mit 0:2 (0:1). Nach dem Achtelfinal-K.o. gegen den FC Chelsea in der Champions League im März muss die Elf von Trainer Edin Terzic damit die nächste Titelhoffnung aufgeben. Die Pressestimmen zum Pokal-Aus von Borussia Dortmund.

Kicker: "Der BVB blieb bis in die Nachspielzeit harmlos, hatte dann aber die Chance auf den Ausgleich - und fing sich nur kurz darauf den entscheidenden Gegentreffer."

Bild: "Dortmund zofft sich raus! [...] Lieber BVB, das war richtig schlecht! Die Dortmunder verlieren das Pokal-Viertelfinale mit 0:2 bei Titelverteidiger Leipzig, erwischen einen rabenschwarzen Tag. Nach der bitteren Liga-Pleite gegen die Bayern am vergangenen Wochenende (2:4), kassiert der BVB damit den nächsten K.o.!"

ntv: "[...] Die Krux für den BVB lautet: Die Handlungen sind in Leipzig zu schlecht für eine Mannschaft, die Titel gewinnen will. Noch erschreckender: Die Bayern-Partie war kein Ausrutscher. Im zweiten extrem wichtigen Spiel in Folge bringen die Dortmunder eine katastrophale Leistung auf den Platz, offensiv wie defensiv. Und drohen sich damit eine unglaublich starke Saison komplett zu verbocken."

WAZ: "Die Dortmunder Profis erkannte man am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr nicht nur an ihren gelben Trikots. Sie ähnelten sich in ihrer Körperhaltung, bei dieser kurzen Spielunterbrechung, als Dani Olmo unter dem Applaus der 47.069 Zuschauer den Rasen im ehemaligen Leipziger Zentralstadion verließ. Die Spieler des BVB hatten die Hände in die Hüften gestemmt, ihre Blicke wirkten ratlos. Glaube an die Wende? Fehlanzeige."

Ruhr Nachrichten: "BVB von allen guten Geistern verlassen. Kann Trainer Edin Terzic Krise?"

Spiegel: "Zwei Pleiten in fünf Tagen: Dortmund zeigt in Leipzig noch weniger Gegenwehr als in München, nur Torwart Kobel glänzte. BVB-Kapitän Reus fand deutliche Worte, RB-Trainer Rose war nach dem Sieg gegen den Ex-Klub nicht zu halten."

Leipziger Volkszeitung: "Beseelte Rote Bullen lassen einer unfassbar guten ersten Halbzeit eine stabile zweite folgen, gewinnen 2:0 (1:0) gegen Dortmund und dürfen weiter von Berlin und der Titelverteidigung träumen. [...] Verdient hoch drei."