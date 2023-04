Gündogan kann "nur Positives" über Thomas Tuchel sagen

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Ilkay Gündogan trifft mit Manchester City auf den FC Bayern

Ilkay Gündogan freut sich auf die Champions-League-Duelle mit Manchester City gegen Bayern München und das Wiedersehen mit Thomas Tuchel. Im Interview spricht der 32-Jährige auch über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Wie groß ist die Vorfreude auf die Viertelfinalspiele mit Manchester City in der Champions League gegen Bayern München?

Ilkay Gündogan (32): "Riesig! Sich in der Champions League mit den besten Teams zu messen, wird nie langweilig. Es treffen zwei Teams aufeinander, die beide den Titel gewinnen wollen. Entsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele."

Wie groß ist der Faktor Erling Haaland für City?

"Ich glaube, ein Blick auf seine Zahlen genügt, um die Frage zu beantworten. Erling hat trotz seines jungen Alters bereits sehr oft und über einen sehr langen Zeitraum seine Leistung immer wieder bestätigt - ich würde sogar sagen, dass er sie konstant steigert. Erling hat das Stürmer-Gen in sich, er weiß, wie er sich zu positionieren hat. Er arbeitet viel für die Mannschaft, aber wir funktionieren natürlich insgesamt als Team."

Was halten Sie vom neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel?

"Ich kann nur Positives über Thomas Tuchel sagen. Er hat mich in der kurzen Zeit, in der wir in Dortmund zusammengearbeitet haben, noch mal extrem weitergebracht. Er trainiert auf sehr hohem Niveau, verlangt entsprechend viel, hat gleichzeitig aber auch einen super Umgang mit den Spielern. Er hat auch in den Partien gegen uns oft genug gezeigt, was er aus seiner Mannschaft rausholen kann - nicht zuletzt beim Champions-League-Finale 2021."

Tuchel gegen Guardiola - der perfekte Anschauungsunterricht für den künftigen Trainer Gündogan?

"Ich hatte das Privileg, dass ich bislang unter so vielen Top-Trainern spielen durfte, Tuchel und Guardiola sind zweifelsohne ganz oben angesiedelt. Beide Trainer stehen für ihre besondere Art des Fußballs, von beiden konnte bzw. kann ich extrem viel lernen und mich weiterentwickeln. Das sind beides Trainer, die auf sehr viele Erfolge zurückblicken können und sich seit Jahren auf sehr hohem Niveau halten."

Sie sind seit Saisonbeginn Kapitän, wie sehen Sie Ihre Rolle bei City auf und außerhalb des Platzes?

"Ich bin mir der Rolle des Kapitänsamtes durchaus bewusst, meine Art des Spiels beeinflusst sie ehrlich gesagt nicht. Ich will mit meiner Erfahrung so oder so vorangehen, in erster Linie mit Leistung. Ich bin vielleicht nicht der Lauteste auf und neben dem Platz, aber ich versuche mit meiner Art die Mannschaft mitzunehmen, auch die jungen Spieler."

Bundestrainer Hansi Flick hat nach der Geburt Ihres ersten Kindes auf Sie verzichtet. Wie sehr juckt die Rückkehr zum 1000. Länderspiel im Juni?

"Es war wichtig und auch sehr schön, jetzt länger Zeit mit meiner Frau und unserem Kind verbringen zu können. Die Nationalmannschaft ist und bleibt etwas Besonderes. Ich möchte im Juni auf jeden Fall wieder dabei sein."