"Immer die gleiche Scheiße": Bellingham tobt nach BVB-Aus

IMAGO/Michael Taeger

BVB-Profi Jude Bellingham leistete sich nach Aus im DFB-Pokal einen Ausraster

Nach der Klatsche beim FC Bayern (2:4) und dem Aus im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (0:2) hängt der Haussegen bei Borussia Dortmund offenbar schief. Seinem Ärger machte BVB-Youngster Jude Bellingham nach der Viertelfinal-Pleite Luft.

Nachdem die BVB-Niederlage im DFB-Pokal gegen RB Leipzig besiegelt war, suchten die Dortmunder Profis schnell das Weite und gingen mit gesenkten Köpfen in die Katakomben des Stadions.

Dort leistete sich Jude Bellingham einen kleinen Ausraster. Laut "Sport1" soll der Englänger auf dem Weg in die Kabine geflucht haben: "Always the same shit. So bad! How many times do we playing that shit games!"

Auf Deutsch: "Immer die gleiche Scheiße. So schlecht! Wie oft spielen wir diese Scheiß-Spiele noch."

Bei Bellingham hat sich offenbar eine Menge Frust angestaut. Der 19-Jährige saß in Leipzig zunächst auf der Bank. Mit seiner schwachen Leistung gegen den FC Bayern hatte das aber nichts zu tun, wie Trainer Edin Terzic vor dem Spiel klarstellte.

"Jude hat zuletzt extrem viel gespielt. Heute startet die nächste Englische Woche. Nochmal 90 oder 120 Minuten hat er sich nicht zugetraut. Wir sind aber glücklich, dass wir ihn von der Bank bringen können", sagte der BVB-Coach.

Vor dem Duell sorgten Aussagen von Bellinghams Teamkollegen Emre Can für Aufsehen. Der Nationalspieler hatte die Körpersprache des Shootingstars öffentlich kritisiert.

"Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen. Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du einfach nicht tun", sagte Can bei "ESPN" und ergänzte: "Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen."

Bellingham greift Schulz an

Mit seiner aufbrausenden Art eckt Bellingham nicht nur bei Can an. In der Vergangenheit lieferte sich der Mittelfeldmann bereits Auseinandersetzungen mit anderen BVB-Profis, zum Beispiel mit Nico Schulz.

Beim Europa-League-Aus gegen die Rangers im vergangenen Jahr soll Bellingham zu Schulz gesagt haben: "Du kriegst nicht einen verdammten Pass hin, du bist scheiße! Jedes verdammte Mal!"