BVB-Youngster und FC Bayern jagen Bundesliga-Rekorde

IMAGO/Michael Taeger

Youssoufa Moukoko vom BVB könnte für ein Bundesliga-Novum sorgen

Das Viertelfinale des DFB-Pokals werden sowohl der FC Bayern (1:2 gegen den SC Freiburg) als auch Borussia Dortmund (0:2 gegen RB Leipzig) sicherlich so schnell wie möglich vergessen wollen. Die Chance dazu bietet der am Wochenende anstehende 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga, den die Münchner und ein Talent des BVB mit einem Rekord garnieren könnten.

Sollte BVB-Coach Edin Terzic am Samstag (15:30 Uhr) auf die Dienste von Youngster Youssoufa Moukoko setzen, würde der 18-Jährige zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte avancieren, der die Marke von 50 Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus erreicht.

Mit 18 Jahren und 139 Tagen würde der deutsche Nationalspieler den Rekord von Bayer Leverkusens Florian Wirtz knacken. Wirtz war bei seiner 50. Bundesliga-Partie 18 Jahre und 226 Tage alt.

Moukokoks Einsatzchancen dürften nicht schlecht stehen. Dortmunds etatmäßiger Mittelstürmer Sébastien Haller verpasste verletzungsbedingt bereits das Pokal-Viertelfinale. Der von Terzic ins Sturmzentrum beorderte Donyell Malen enttäuschte auf ganzer Linie.

FC Bayern kann eigene Bestmarke toppen

Eine Enttäuschung steckt auch dem FC Bayern nach dem Aus im Cup-Wettbewerb in den Beinen, am Samstag (15:30 Uhr) bekommen die Münchner allerdings postwendend die Chance, es dem SC Freiburg heimzuzahlen.

Sollte der deutsche Rekordmeister beim Gastspiel im Breisgau übrigens in den ersten 45 Minuten einen Treffer erzielen, würde er seine eigene Bestmarke einstellen. Bei zwei Toren wäre sieben Spieltage vor dem Ende der Saison bereits ein Rekord gefallen.

In der Spielzeit 2020/21 stellte der FC Bayern den bestehenden Bestwert von 52 Treffern in Halbzeit eins auf, der Wert dürfte nach der laufenden Saison allerdings Geschichte sein.

In Freiburg gelangen den Münchnern übrigens letztmals am 04. März 2018 zwei Treffer im ersten Durchgang. Am Ende gewann man 4:0.