Doppelter WM-Härtetest für DFB-Frauen

IMAGO/TEAM2sportphoto

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat bei den DFB-Frauen verlängert

Der erste Sieg des WM-Jahres soll her: Im Härtetest Vize-Europameister gegen Vize-Weltmeister wollen die DFB-Frauen in den Niederlanden Schwung aufnehmen für die Titelmission.

Mit dem neuen Vertrag in der Tasche sprühte Martina Voss-Tecklenburg nur so vor Tatendrang. Da kommt der Fußball-Bundestrainerin so ein prestigeträchtiges Nachbarschaftsduell in den Niederlanden doch gerade recht.

"Das sind immer Duelle auf Augenhöhe, das sind Duelle, die Spaß machen", sagte die gut gelaunte Voss-Tecklenburg zur Einstimmung auf den willkommenen Härtetest beim Vize-Weltmeister am Karfreitag (20:00 Uhr/sportstudio.de) in Sittard.

Dort peilen die Vize-Europameisterinnen im ausverkauften Fortuna-Stadion (12.500 Plätze) ihren ersten Sieg des WM-Jahres an. Schließlich hat für Alexandra Popp und Co. die heiße Phase vor der Titeljagd im Sommer in Australien und Neuseeland begonnen.

Härtetests für DFB-Frauen: Das WM-Casting rollt an

Das WM-Casting läuft spürbar auf Hochtouren. "In solchen Spielen kann man sich auf höchsten Niveau zeigen, das ist immer eine Chance, sich zu beweisen", sagte Laura Freigang auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Die Erinnerung an das letzte Gastspiel beim Europameister von 2017, das im Februar 2021 1:2 verloren ging, dient der Eintracht-Stürmerin zur Motivation: "Wir wollen mal wieder gewinnen."

Gegen das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Andries Jonker, seit September Bondscoach der Oranje Leeuwinnen, lautet daher das Zauberwort "Intensität". Die hatte bei der Nullnummer gegen Schweden im Februar noch gefehlt. Priorität habe auch "das Spiel unter Druck, sie werden uns stressen, da brauchen wir gute Lösungen", forderte "MVT".

Körperlich wird es wie im zweiten Kracher gegen den möglichen WM-Achtelfinalgegner Brasilien am Dienstag (18:00 Uhr/ARD) in Nürnberg zur Sache gehen. Und das ist mit Blick auf die WM von 20. Juli bis 20. August auch gut so. "Wir wollen auf dem Niveau zeigen, dass wir auf den Punkt voll da sein können und körperlich gegenhalten", versicherte Sydney Lohmann vom FC Bayern.

Härtetests für DFB-Frauen: Der WM-Countdown läuft

Frischen Rückenwind gab es Anfang der Woche, als die Vertragsverlängerung der Bundestrainerin bis zur EM 2025 verkündet wurde. "Das gibt Sicherheit und Freiheit für den Kopf, um sich auf den Fußball zu konzentrieren", sagte die 55-Jährige lächelnd.

Noch etwas in Geduld üben muss sich derweil Melanie Leupolz, die nach ihrer Babypause erstmals wieder beim Nationalteam dabei ist. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes musste sie am Mittwoch ihre gebrochene Nase richten lassen - ihr Comeback soll die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea deshalb mit einer Spezialmaske erst gegen Brasilien geben.

Ihr 75. und bislang letztes Länderspiel hatte die 28-Jährige im November 2021 bestritten. Leupolz' großes Ziel ist die Teilnahme an der WM, bei der der zweimalige Titelträger Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft.

Im Kampf um die Kaderplätze tickt jedenfalls der Countdown. Nach der aktuellen Maßnahme stehen nur noch zwei weitere Heimspiele im Rahmen der finalen Trainingslager in Herzogenaurach an. Am 11. Juli hebt der DFB-Tross dann ab Richtung Down Under.