Bekommt der BVB seinen Wunschspieler?

IMAGO/Irina R. Hipolito

Top-Talent Iván Fresneda, hier gegen Real Madrids Vinicius, soll zum BVB wechseln

Das spanische Top-Talent Iván Fresneda wird schon seit längerem mit einem Wechsel zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Jetzt ist eine Einigung zwischen Fresnedas Ausbildungsklub Real Valladolid und dem BVB in Sicht.

Gerüchte über einen Wechsel von Iván Fresneda zum BVB gab es schon im vergangenen Winter. Im Januar begnügten sich die Westfalen letztlich mit der zuvor getätigten Verpflichtung von Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin für die rechte Abwehrseite.

Interesse am spanischen U19-Nationalspieler haben die Dortmunder offenbar aber immer noch.

Laut dem portugiesischen Portal "Maisfutebol" könnte es den Rechtsverteidiger im Sommer zum BVB ziehen. Demnach befinden die Verantwortlichen des Revierklubs in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 18-Jährigen und seinem Klub.

Auch Arsenal und Sporting an Wunschspieler des BVB interessiert

Dem Bericht zufolge ist auch Sporting Lissabon an Fresneda dran. Die Portugiesen wollen mit Fresneda die Lücke schließen, die Héctor Bellerín aller Voraussicht nach hinterlassen wird. Der 28-Jährige ist nur bis Juni vom FC Barcelona an Sporting ausgeliehen ist und soll zu Betis Sevilla zurückkehren.

Anfang des Jahres galt neben dem BVB auch der FC Arsenal als heißer Kandidat. Laut "The Athletic" war der Tabellenführer der Premier League damals bereit, die von Valladolid geforderte Ablösesumme von 15 Millionen Euro zu bezahlen.

"Sky Sport" hatte im Januar vermeldet, der BVB - der erst wenige Tage zuvor Ryerson verpflichtet hatte - wolle Fresneda "am liebsten schon jetzt für die Rückrunde, nicht erst im Sommer" verpflichten.

Fresneda wird als technisch versierter Rechtsverteidiger mit starkem Offensivdrang charakterisiert. Im September 2022 feierte der gebürtige Madrilene seinen Einstand in der höchsten spanischen Spielklasse. Mit 14 Liga-Einsätzen erspielte sich Fresneda, der in der vergangenen Saison noch für das B-Team von Valladolid auflief, auf Anhieb einen Platz in der ersten Mannschaft.