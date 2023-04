Streich freut sich "saumäßig" auf den FC Bayern

Sebastian Gollnow, dpa

Für Streich und Co. geht es wieder gegen den FC Bayern

Nach dem Coup im DFB-Pokal freut sich Christian Streich "saumäßig" auf das rasche Wiedersehen mit Bayern München.

"Das ist die maximale Herausforderung - kurz nach der maximalen Herausforderung", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Meister und Spitzenreiter.

Den überraschenden Sieg am Dienstag im Pokalviertelfinale in München (2:1) hat Streich schon wieder abgehakt. "Es war ein großartiges Ereignis. Das war es aber auch. Jetzt geht es darum, was am Samstag passiert", äußerte der Coach: "Wir wollen ein tolles Spiel machen, wir wollen nicht zu euphorisch sein, sondern klar - und dann kriegen die Spieler wahrscheinlich zwei Tage frei."

"Ich glaube nicht, dass die Bayern mit Wut im Bauch kommen"

Von seinen Profis erwartet Streich erneut maximale Konzentration. "Die Spieler müssen voll fokussiert sein - und nicht Dreiviertel des Tages in den sozialen Medien unterwegs sein, weil das so toll ist, was da steht", sagte der 57-Jährige: "Es ist wichtig, dass du einen klaren Kopf bewahrst, Ruhe findest und gut schläfst. Die Spieler werden psychisch und physisch nach dem Spiel vollständig erledigt sein."

Einen übermotivierten Gegner erwartet Streich nicht. "Ich glaube nicht, dass die Bayern mit Wut im Bauch kommen. Die ist verraucht. Sie werden voll konzentriert sein", sagte der Trainer, der auf "gewisse Rochaden" seines Gegenüber Thomas Tuchel "vorbereitet" ist.

Streich kann am Samstag wieder auf die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Philipp Lienhart und Lukas Kübler zurückgreifen. Für die Freiburger auf Platz vier geht es im Saisonendspurt um ihre erste Teilnahme an der Champions League.