FC Bayern offenbar mit Werkself-Star in Kontakt

IMAGO/UWE KRAFT

Jeremie Frimpong (vorn) steht offenbar auf der Wunschliste des FC Bayern

Verteidigt Jeremie Frimpong bald für den FC Bayern? Angeblich haben die Münchner bereits Kontakt zum Berater des rechten Verteidigers von Bayer Leverkusen hergestellt, der seit Längerem in der Fußball-Bundesliga überzeugt.

Beim FC Bayern sind ungeachtet der noch laufenden Saison im Hintergrund längst die Transferplanungen für die nächsten Jahre angelaufen. Allen voran auf der Rechtsverteidiger-Position besteht Handlungsbedarf. Denn Joao Cancelo ist nur bis Saisonende ausgeliehen. Offen, ob der ManCity gehörende Abwehrmann fest verpflichtet wird.

Kein Wunder also, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister auch anderweitig umschaut. Hierbei sind die FCB-Verantwortlichen offenbar auf einen Shootingstar von Bayer Leverkusen aufmerksam geworden: Jeremie Frimpong. Der junge Niederländer kam Anfang 2021 vom Celtic FC zur Werkself und machte sich schnell unverzichtbar.

In dieser Saison hat der 22-Jährige in der Bundesliga bereits acht Saisontore erzielt und fünf Treffer vorgelegt. Starke Werte, vor allem für eine Abwehrspieler, die auch den Bossen des FC Bayern nicht verborgen geblieben sind. Demnach sind die Münchner bereits an den 1,71 Meter großen Rechtsverteidiger herangetreten.

Denn wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gab es direkte Gespräche mit Jeffrey Lemmert, dem Berater Frimpongs. Damit reiht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister in eine prominente Liste von Interessenten ein. Bereits im letzten Jahr wurde über das Werben von Manchester United berichtet. Auch der FC Barcelona soll seine Fühler nach dem Leverkusener ausgestreckt haben, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist.

FC Bayern muss Cancelo-Zukunft klären

Im Fall des FC Bayern ist allerdings erst zu klären, wie es mit Cancelo weitergeht, heißt es bei Romano. Der Portugiese, der im Winter in München anheuerte, könnte theoretisch für die fixe Summe von 70 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Das wird dem Vernehmen nach aber nicht passieren.

Allerdings geht man in München wohl davon aus, dass der Abwehrmann auch günstiger zu haben wäre oder sich möglicherweise auch eine Chance auf eine längere Leihe ergibt.

So oder so: Solange die Cancelo-Zukunft noch nicht geklärt ist, dürfte es wohl kein konkret(er)es Angebot für Frimpong geben.

Durch die erste Tuchfühlung bei Frimpongs Agent hat der FC Bayern aber immerhin schon einmal einen Fuß in der Tür beim Leverkusener, dessen Marktwert auf rund 35 Millionen Euro geschätzt wird. "Sport Bild" erklärte zuletzt, dass Bayer jedoch 50 Millionen Euro für den 22-Jährigen aufrufen könnte.