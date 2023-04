FC Bayern plagen Offensiv-Sorgen vor Freiburg-Spiel

IMAGO/Philippe Ruiz

Eric Maxim Choupo-Moting (li.) könnte dem FC Bayern fehlen

Thomas Tuchel muss sich derzeit beim FC Bayern nicht nur mit der Aufarbeitung des Ausscheidens aus dem DFB-Pokal herumschlagen, sondern auch mit Offensiv-Sorgen vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg, dieses Mal in der Fußball-Bundesliga. Der Grund: Der Gesundheitszustand von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting macht Sorgen.

Der FC Bayern hat am Donnerstag zwar hinter verschlossenen Türen, genauer hinter den blickdichten Vorhängen, am Vereinsgelände an der Säbener Straße trainiert, dennoch sickerten ein paar Informationen durch.

Wie "Bild" erfahren hat, konnte Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting nicht am rund 40 minütigen Training teilnehmen. Der treffsicherste Stürmer der Münchner [zehn Bundesliga-Tore, nur Mittelfeldmann Jamal Musiala hat mehr (11)] wurde stattdessen in der Team-Arzt-Praxis des Serienmeisters gesichtet.

Dort wurde er mutmaßlich aufgrund seiner anhaltenden Rückenbeschwerden behandelt. Diese schienen zwar zuletzt überwunden, denn bei der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal stand der Nationalspieler Kameruns unter der Woche in der Startelf und spielte gut 60 Minuten lang, doch nun der Rückschlag.

FC Bayern: Sturm-Talent auf Comeback-Weg

Derzeit ist unklar, ob Choupo-Moting am Samstagnachmittag in Freiburg (15:30 Uhr) einsatzfähig ist. Am späten Freitagvormittag dürfte Tuchel bei der Spieltagspressekonferenz (ab 11:30 Uhr im Live-Blog bei sport.de) genauere Auskunft geben, wie es um den 34-Jährigen steht, der seinen Vertrag erst Anfang März um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024 beim FC Bayern verlängerte.

Während Choupo-Moting dem Trainingsplatz fernblieb, setzte Sturm-Talent Mathys Tel dem "Bild"-Bericht nach seine Comeback-Anstrengungen nach seinem Muskelfaserriss fort. Eine halbe Stunde lang war Tel beim Lauftraining mit Sprints gefordert. Für das Spiel gegen Freiburg ist der 17-Jährige allerdings keine Option.

Emsig war zuletzt auch Sadio Mané. Der Superstar, der im Sommer vom FC Liverpool kam und in den letzten Monaten durch einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen lange ausgebremst wurde, legte bereits am Mittwoch eine Sonderschicht ein, um wieder richtig in Form zu kommen. Möglich, dass Mané am Wochenende in eher ungewohnter Position in der Sturmmitte als Ersatz für Choupo-Moting ran muss.