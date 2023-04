Cancelo: Darum wollte ich zum FC Bayern

IMAGO/ULMER

Joao Cancelo steht bis Sommer beim FC Bayern unter Vertrag

Im Winter verpflichtete der FC Bayern Joao Cancelo von Manchester City bis zum Sommer auf Leihbasis - und sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Rechtsverteidiger. Nun hat Cancelo verraten, warum er sich für den deutschen Fußball-Rekordmeister entschieden hat.

Joao Cancelo hat im europäischen Fußball bereits für zahlreiche Top-Klubs gespielt. Seit Januar darf sich der 28-jährige portugiesische Nationalspieler auch den FC Bayern in seine Vita schreiben. In einem Interview auf der vereinseigenen Homepage hat der Abwehrspieler, der vorerst bis Saisonende von Manchester City an die Münchner ausgeliehen ist, erklärt, wieso er sich den Münchnern anschloss.

"Als ich die Gelegenheit bekam, zu diesem großartigen Klub zu wechseln, habe ich sofort zugesagt", sagte Cancelo. "Ich war schon in Spanien, Italien und England und wollte nun auch einmal den Fußball in Deutschland erleben", so der Portugiese, der bei Benfica SL den Sprung in den Profi-Fußball schaffte und über den FC Valencia, Inter Mailand, Juventus Turin und ManCity schließlich an der Säbener Straße landete.

"Es gibt drei, vier, fünf Klubs, die für sich stehen – und der FC Bayern gehört natürlich dazu. Mannschaften wie der FC Bayern, Manchester City und Real Madrid sind immer schwer zu schlagen und gehören jede Saison zu den Favoriten auf den Sieg in der Champions League", erklärte Cancelo weiter.

Es sei "eine Ehre" für ihn, für den deutschen Serienmeister zu spielen. "Wir können es mit jedem aufnehmen. Wir können jedes Team schlagen", fügte er mit Blick auf die kommenden Herausforderungen an.

Gefragt, was ihm beim FC Bayern ganz besonders auffiel, sagte Cancelo: Hier "ist alles und jeder auf den absoluten Erfolg fokussiert. Hier wird in jedem einzelnen Training richtig hart gearbeitet – mir gefällt diese Mentalität sehr."

Cancelo: Start beim FC Bayern "positiv"

Seinen Start beim deutschen Fußball-Rekordmeister habe er als "positiv" empfunden, so der 28-Jährige, dem in elf Einsätzen immerhin fünf Torbeteiligungen gelangen. "Bei Fußballern gibt es immer eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ich habe deshalb versucht, mich maximal schnell in das Team zu integrieren, die neuen Kollegen und das System kennenzulernen", betonte er und setzte hinzu: "Auf Mannschaftsebene und auf persönlicher Ebene läuft bis jetzt alles sehr gut."

Ob Cancelo über die Saison hinaus in München bleibt, ist noch offen. Der FC Bayern könnte den Verteidiger via Kaufoption für die feste Summe von 70 Millionen Euro verpflichten. Davon werden die Verantwortlichen aber wohl keinen Gebrauch machen. Stattdessen hofft man in München auf eine weitere Leihe oder einen günstigeren Preis.