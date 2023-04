Tuchel wird im Kolo-Muani-Poker zum X-Faktor

IMAGO/O.Behrendt

Eintracht-Star Kolo Muani steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern hat die Tür für einen Transfer von Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani wieder geöffnet. Noch gibt es allerdings keinen Kontakt zwischen dem Rekordmeister und den Hessen. Dafür könnte am Ende Neu-Trainer Thomas Tuchel sorgen, der in der Angelegenheit offenbar das letzte Wort hat.

Bedient sich der FC Bayern im Sommer bei Eintracht Frankfurt und schnappt den Hessen ihren besten Spieler weg? Möglich ist es.

Nachdem die Münchner einen Transfer von Stürmer Randal Kolo Muani eigentlich schon ausgeschlossen hatten, hat an der Säbener Straße mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Der 24-Jährige hat die FCB-Bosse mit seinen Leistungen nachhaltig beeindruckt. Bis zu einem Deal ist der Weg aber immer noch weit.

Wie die "Bild" berichtet, hat es trotz Interesse der Münchner noch immer keine Kontaktaufnahme zwischen den beiden Klubs gegeben. Ein Grund dafür: Thomas Tuchel. Der Neu-Trainer der Bayern hatte bislang schlicht noch keine Zeit, sich intensiv mit der Kader-Planung zu beschäftigen. Sollte Kolo Muani aber bei Tuchel "oben auf dem Zettel" stehen, könnte es tatsächlich zu einem Abwerbeversuch der Münchner kommen, heißt es.

Zahlt der FC Bayern über 100 Mio. Euro?

Zum großen Knackpunkt könnte in den Verhandlungen um einen Wechsel des Stürmers die Ablöseforderung der Hessen werden. Noch immer stehen laut "Bild" über 100 Millionen Euro im Raum. Ob sich die Münchner darauf einlassen würden, ist eher unwahrscheinlich. Andere Klubs hätten damit wohl weniger Probleme. So zum Beispiel Manchester United, das ebenfalls am französischen Shootingstar interessiert sein soll.

Als sicher gilt, dass sich in München etwas auf der Stürmer-Position tun wird. Auch im nächsten Jahr sämtliche Hoffnungen auf Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel zu setzen, werden die Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht wagen. Ein neuer Top-Stürmer soll demnach her.

Tottenhams Harry Kane ist nach wie vor der Wunschspieler. Allerdings wird auch für den Engländer eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich aufgerufen. Und noch ist das zu viel für den FC Bayern.