Ex-FCB-Star vor dem Aus? Barca-Bosse zweifeln an Lewandowski

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski zeigte für Barca in den großen Spielen nicht die erhoffte Leistung

Die erste Saison im Trikot des FC Barcelona läuft für Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski durchwachsen. Zwar trifft der Pole regelmäßig, in den wirklich großen Spielen agiert er aber meist glücklos. Aus diesem Grund sollen die Barca-Bosse schon jetzt über die Zukunft des 34-Jährigen im Klub nachdenken.

Die nackten Zahlen lesen sich auch in dieser Saison beeindruckend. In 35 Pflichtspielen für den FC Barcelona erzielte Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski 27 Tore. Das ist so ziemlich die Ausbeute, für die der Pole im Sommer von den Barca-Bossen geholt wurde. Und dennoch sind die Katalanen übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht vollends zufrieden mit dem 34-Jährigen.

Kritisch gesehen werden in der Chefetage laut "AS" vor allem Lewandowskis Leistungen in den wirklich großen Spielen. Dazu gehören traditionell die Partien gegen Real Madrid. In den vier Duellen gegen den Erzrivalen traf Lewy nur ein einziges Mal. Hinzu kommen zwei torlose Spiele in der Champions League gegen den FC Bayern sowie "nur" ein Treffer in den Europa-League-Playoffs gegen ManUnited. Zu wenig, finden die Barca-Bosse.

Der Vorwurfe, der im Raum steht: Lewandowski sorgt zwar für viele Tore, aber nur wenige davon sind entscheidend. Lediglich in drei Liga-Spielen machte ein Tor des Polen am Ende auch den Unterschied. In den anderen waren sie nicht mehr als positive Ergebnis-Kosmetik. Genau aus diesem Grund zweifeln die Katalanen angeblich auch daran, ob der Pole vor allem mit Blick auf die Zukunft der erhoffte Leistungsträger sein kann.

Wird eine Messi-Rückkehr Lewandowski zum Verhängnis?

Die sportliche Führung des Klubs will laut "AS" genau untersuchen, welchen Einfluss der 34-Jährige auf die Mannschaft wirklich hat. Dazu will sie sich dem Bericht zufolge auch die Frage stellen, wie sich jener Einfluss künftig entwickelt. Weil der Klub zurück in die europäische Elite will, brauche es einen Killer vor dem Tor, nicht nur einen Füller, urteilt die spanische Sportzeitung.

Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem, das auch Lewandowski betrifft und den FC Barcelona in diesen Tagen beschäftigt: eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi. Der Argentinier wird Paris Saint-Germain im Sommer wohl verlassen. Barca hat angeblich schon Kontakt aufgenommen und will den "verlorenen Sohn" zurückholen.

Damit das gelingt, braucht es aber nicht nur einen finanziellen Spagat. Auch sportlich wird sich Barca mit Messi anders aufstellen müssen. Dies wiederum könnte Lewandowski zum Verhängnis werden, mutmaßt die "AS". Dort heißt es, dass ein 35-Jähriger Superstar im Team schon diskussionswürdig ist, gar zwei davon zu viel. Dies sei die Meinung, die etwa ein Mitglied der sportlichen Führung der Katalanen vertrete.

So einfach lösen lässt sich das Problem für den FC Barcelona aber nicht, schließlich läuft Lewandowskis Vertrag noch bis zum Sommer 2026. Die Befürchtungen, dass sich der Klub mit dieser langen Laufzeit verzockt haben könnte, scheinen nicht nur bei den Fans zu wachsen.