Ex-HSV-Profi vor 70-Millionen-Euro-Wechsel

IMAGO/Revierfoto

Amadou Onana spielte in der Saison 2020/2021 für den HSV

Für 12,6 Millionen Euro ließ der Hamburger SV Amadou Onana im Sommer 2021 zum französischen Klubs OSC Lille ziehen. Zwei Jahre später steht der frühere HSV-Profi vor einem 70-Millionen-Euro-Wechsel.

Wie die belgischen Tageszeitung "Nieuwsblad" berichtet, bahnt sich bei Onana ein Wechsel an. Demnach sind sowohl der FC Chelsea auch der FC Arsenal am defensiven Mittelfeldspieler des FC Everton interessiert.

Der Belgier ging erst im vergangenen Sommer von OSC Lille zu den Toffees. 35 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Bei Everton läuft der Vertrag von Onana noch bis 2027.

Daher ist die Ablöse, die für den Nationalspieler aufgerufen wird, auch nicht gerade klein. 70 Millionen Euro stehen laut "Nieuwsblad" im Raum.

Beim FC Everton ist Onana unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Premier-League-Saison stand der der 21-Jährige bereits 25 Mal in der Startelf.

Auch bei der belgischen Nationalmannschaft ist Onana unter Domenico Tedesco gesetzt. "Er hat gesagt, dass er auf mich zählt und dass ich in seinen Augen ein wichtiger Spieler für die Zukunft bin", sagte der frühere Jugendspieler der TSG Hoffenheim über seinen Nationaltrainer.

War der BVB an Onana dran?

Für den Hamburger SV stand Onana in 26 Pflichtspielen auf dem Platz. Nach nur einer Saison zog es den Belgier zu OSC Lille. Der HSV kassierte damals nicht nur eine Ablöse in Höhe von 12,6 Millionen Euro, sondern sicherte sich auch eine Beteiligung am Weiterverkauf.

Bei Onanas Transfer zum FC Everton sollen die Rothosen dem Vernehmen nach rund 6,2 Millionen Euro kassiert haben.

Vor seinem Wechsel nach Lille soll Onana auch bei Borussia Dortmund auf dem Zettel gestanden haben. Das berichtete das "Hamburger Abendblatt". Demnach hätten Scouts der Dortmunder den damaligen Hamburger mehrfach unter die Lupe genommen. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.