FC Bayern droht längerer Choupo-Moting-Ausfall

Eric Maxim Choupo-Moting fehlt dem FC Bayern gegen Freiburg

Bayern München muss im Bundesligaspiel am Samstag beim SC Freiburg (15:30 Uhr/Sky) auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Auch ein Einsatz des Angreifers am Dienstag beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City ist gefährdet, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

"Bei Choupo wird es knapp", sagte er, "er geht jetzt nicht mit nach Freiburg und wird sich einer Behandlung unterziehen. Alles andere wäre Spekulation."

Choupo-Moting hat Kniebeschwerden, auch sein potenzieller Ersatz Mathys Tel sei "leider verletzt", sagte Tuchel. Er deutete mehrere Optionen für die Besetzung der Sturmspitze an, neben Sadio Mane käme dafür auch Serge Gnabry infrage: "Aus denen werden wir es auswählen."

In jedem Fall umstellen muss Tuchel auch die Abwehr: Dayot Upamecano ist gelbgesperrt.