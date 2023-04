Nächster Klub will Jude Bellingham - Gerücht erntet Spott

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Jude Bellingham ist beim BVB zum Superstar gereift

Knapp drei Jahre liegt es zurück, dass Borussia Dortmund den gerade einmal 16-jährigen Jude Bellingham für satte 25 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtete. Für den Engländer ausreichend Zeit, sich in Reihen des BVB zu einem der begehrtesten Spieler der Fußball-Welt zu entwickeln. Die absolute europäische Elite soll den 19-Jährigen mit allen Mitteln jagen. Das gilt offenbar auch für einen der finanzstärksten Klubs Europas.

Mit Real Madrid, dem FC Liverpool und Manchester City hat sich in den letzten Wochen mehr und mehr ein Trio herauskristallisiert, dass die besten Chancen auf einen Kauf von Jude Bellingham vom BVB haben soll. Glaubt man Transfer-Insider Gianluca Di Marzio, droht den Genannten nun allerdings ernsthafte Konkurrenz aus der Ligue 1.

Paris Saint-Germain sei in das Rennen um den BVB-Youngster eingestiegen, twitterte Di Marzio am Freitagabend. Bellingham sei eines der Top-Transferziele des Klubs, der nun "Druck machen" werde, so der Transfer-Flüsterer weiter. Kontakt zur Seite des englischen Nationalspielers soll PSG bereits aufgenommen haben

Bei den 1,7 Millionen Followern kommt der Post allerdings weniger gut an: PSG ist "vollkommen chancenlos", die Ligue 1 eine "Mickey-Mouse-Liga" und Bellingham "zu klug, seine Karriere so auszubremsen", lautet das Gros der Kommentare. Andere User werfen Di Marzio vor, schlicht das Offensichtliche zu behaupten, schließlich können sich nur eine Handvoll europäischer Klubs Bellingham überhaupt leisten - im Raum steht eine Ablöse um 150 Millionen Euro.

Das spricht gegen einen Wechsel vom BVB zu PSG

Tatsächlich schossen Spekulationen um einen Wechsel von Bellingham zu PSG bereits mehrfach ins Kraut, auch da PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi bereits häufiger öffentlich betonte, welch herausragender Spieler der Mittelfeldakteur sei.

Sollte sich Bellingham wie erwartet dafür entscheiden, dem BVB vor Ablauf seines im Sommer 2025 endenden Vertrags zu verlassen, scheint es auch nur folgerichtig, dass seine Vertreter auch den Austausch mit den Parisern suchen, die Chancen von Real, Liverpool und ManCity werden aber wohl zurecht höher eingeschätzt.

Zumal die bisherige Karriereplanung Bellinghams beweist, dass er seinen nächsten Schritt umsichtig wählt. Der nicht selten von Nebenkriegsschauplätzen geplagte Klub aus der französischen Hauptstadt scheint wenig geeignet, um sich auf höchster Ebene in Ruhe auf die weitere Entwicklung zu konzentrieren.

Denn dass auch der hochgelobte Musterschüler Bellingham noch an sich arbeiten muss, beweisen die letzten Wochen: Nachdem der BVB die Chance auf den Pokaltitel verspielte und im Fight um die deutsche Meisterschaft vom FC Bayern deutlich die Grenzen aufgezeigt bekam, wirkte Bellingham oftmals lustlos, motzte mit seinen Mitspielern und kassierte seinerseits Kritik.

Ein Verhalten, dass sich Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Neymar kaum gefallen lassen dürften.