"Bedenklich": BVB-Erfolgscoach schlägt Alarm

imago sportfotodienst

Michael Henke (r.) war lange Co-Trainer des BVB

Beinahe zehn Jahre agierte Michael Henke bei Borussia Dortmund als Co-Trainer unter Horst Klöppel, Ottmar Hitzfeld und Nevio Scala. Eine Zeit, in die der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1995 und 1996 sowie der Triumph des BVB in der Champions League 1997 fällt. Nun hat sich Henke zum aktuellen sportlichen Leistungseinbruch seines Ex-Klubs geäußert.

Mitte März war die Welt des BVB noch in Ordnung: Im Achtelfinale der Champions League zog man gegen den FC Chelsea zwar knapp den Kürzeren, im DFB-Pokal lag man allerdings noch voll auf Kurs und nach einem 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln grüßten die Schwarz-Gelben von der Tabellenspitze der Bundesliga.

Es folgte eine heftige Klatsche gegen den FC Bayern (2:4) in der Liga, eine lust- und zahnlose Vorstellung beim 0:2 im Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig und das Ende beziehungsweise ein heftiger Dämpfer für alle Titel-Träume. Vor allem die Art und Weise, die der BVB zuletzt an den Tag legte, versetzt Henke in Alarmstimmung.

"In der Meisterschaft ist natürlich nichts passiert, aber die Leistung gibt zu denken", führt Henke im Interview mit "Sport1" aus. Die Niederlage gegen den FC Bayern sei allerdings auch vom frühen Mega-Patzer von Keeper Gregor Kobel geprägt worden, schränkt Henke ein. Dass man im Pokal gegen "kriselnde Leipziger so chancenlos" war, sei aber "bedenklich".

Dem BVB fehlen echte Führungsspieler

Die Gründe dafür, dass dem BVB in entscheidenden Spielen nicht selten die Puste ausgeht, liegen laut dem Erfolgsassistenten allerdings auf der Hand: Es fehlt den Dortmundern an echten Führungsspielern.

Mats Hummels befinde sich "nicht in der Blüte seiner Leistung", Jude Bellingham sei noch zu jung und Marco Reus habe in seinem Spiel zu viele "Schwankungen" und falle "zu unglücklichen Zeitpunkten immer wieder aus", begründet Henke.

Allerdings müsse der BVB, anders als der FC Bayern, bei der Zusammenstellung des Kader auch immer darauf achten, Talente zu integrieren, die man letztlich teuer verkaufen könne. Die Integration von ausreichend Führungsspielern sei so kompliziert.