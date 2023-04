Tuchel-Wunsch: Lässt sich Bayern auf Millionen-Deal ein?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel hat beim FC Bayern einen Transfer-Wunsch hinterlegt

Schon bei seinem ersten Auftritt als neuer Trainer des FC Bayern äußerte Thomas Tuchel einen Transferwunsch. Geht es nach ihm, wechselt Chelseas Co-Trainer Anthony Barry so schnell wie möglich nach München. Die Blues stellen sich aber noch quer. Ausgerechnet Julian Nagelsmann könnte zum Problemlöser werden.

Während Thomas Tuchel in diesen Tagen darum bemüht ist, dem Team des FC Bayern seine eigene Handschrift zu verpassen, beschäftigt sich Vorgänger Julian Nagelsmann mit seiner unmittelbaren Zukunft. Diese könnte übereinstimmenden Berichten zufolge beim FC Chelsea liegen. Die Blues sollen schon Kontakt zum Ex-Trainer der Münchner aufgenommen haben.

Problematisch für Chelsea: Weil Nagelsmanns Vertrag in München noch läuft und nicht aufgelöst wurde, können die Bayern eine Ablöse für den 35-Jährigen verlangen.

"Und die Bayern sind sich bewusst, dass Chelsea an hohe Ablösesummen für Trainer gewohnt ist. Die 17 Millionen Euro, die sie für Graham Potter gezahlt haben, bedeuten Platz zwei auf der Liste der teuersten Trainer nach Nagelsmann", deutete "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seiner "CaughtOffside"-Kolumne an, dass die Münchner die Blues "bluten" lassen könnten, wenn sie Julian Nagelsmann tatsächlich verpflichten wollen.

Lässt sich der FC Bayern mit Chelsea auf einen Deal ein?

Eine entscheidende Rolle in diesen Verhandlungen könnte Chelseas Co-Trainer Anthony Barry einnehmen. Ihn hatte Thomas Tuchel schon auf seiner ersten Pressekonferenz in München als seinen Wunschtransfer bezeichnet. Laut Falk haben die Münchner ihr Glück bereits mit einem Angebot im sechsstelligen Bereich versucht - und sind abgeblitzt.

Pikant in diesem Zusammenhang: Chelseas Ex-Coach Potter soll Barry schon grünes Licht für den Wechsel nach München gegeben haben. Potter ist allerdings nicht mehr da. Jetzt stellt sich der Klub plötzlich quer - womöglich, weil die Londoner die Barry-Ablöse mit der von Nagelsmann verrechnen wollen.

Der FC Bayern wiederum habe "nicht vergessen, dass Chelsea das erste Angebot [für Barry] abgelehnt hat", schrieb Falk, der damit rechnet, dass der deutsche Rekordmeister dies in den Verhandlungen rund um einen Wechsel von Nagelsmann nach London für sich nutzen möchte.

Bedeutet: Sollte der FC Bayern am Ende doch eine siebenstelligen Summe für Barry hinlegen müssen und der Transfer eines Co-Trainers zu einem Millionen-Deal werden, wird der FC Chelsea eventuell mehr als gedacht für Julian Nagelsmann zahlen müssen. Kommen die Blues den Münchnern allerdings entgegen, zeigt sich vielleicht auch der deutsche Rekordmeister nachsichtig.