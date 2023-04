Braunschweig bejubelt Befreiungsschlag

IMAGO/Darius Simka

Braunschweig setzte sich gegen den FCK durch

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag den Befreiungsschlag geschafft.

Die Niedersachsen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu einem 1:0 (0:0), wobei Angreifer Anthony Ujah (76.) das erlösende Führungstor erzielte. Mit 29 Punkten kletterte Braunschweig auf den 13. Tabellenplatz und hat drei Zähler Vorsprung vor Relegationsplatz 16.

Aus den letzten drei Spielen ohne Niederlage holte die Eintracht immerhin sieben Zähler. Die Roten Teufel vom Betzenberg sind seit nunmehr fünf Spielen ohne Dreier.

In der Anfangsphase war Ujah immer wieder Ausgangspunkt von gefährlichen Aktionen des deutschen Meisters von 1967. In der achten Minute konnte Ujah den Ball nicht mehr in Richtung Tor bringen, drei Minuten später leistete er die Vorarbeit für Anton-Leander Donkor, der allerdings das gegnerische Tor knapp verfehlte.

Die Pfälzer mussten bis zur 37. Minute warten, ehe die erste gute Chance zustande kam. Marlon Ritter zwang mit einem 18-m-Freistoß Ron-Thorben Hoffmann im Tor der Gastgeber zu einer Glanzparade. In der zweiten Halbzeit hatte die Eintracht ein optisches Übergewicht, konnte sich aber nur wenige klare Chancen herausspielen. Erst Ujah erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer.