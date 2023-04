Streich schwärmt von Grifo

Tom Weller/dpa

Christian Streich lobt seinen Spieler

Trainer Christian Streich hat Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo ausgiebig gelobt.

Der italienische Fußball-Nationalspieler sei "eine großartige Persönlichkeit, der alle mitnimmt, der alle integriert", schwärmte der Coach vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München beim Pay-TV-Sender "Sky".

Grifo habe "auch gelernt, dass er, auch wenn er nicht beginnt, trotzdem wichtig ist", lobte der Trainer. In dieser Saison ist der 30-Jährige aber fast immer Stammspieler, hat in 25 Spielen 13 Tore erzielt und steht auch gegen die Bayern in der Startelf. "Wunderbar, dass er in unserer Familie ist", sagte Streich.